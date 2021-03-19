На Луганщине растет число новых случаев COVID-19: 147 за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – девятнадцать, Рубежное – девятнадцать, Северодонецк – сорок четыре, Беловодский район – семь, Белокуракинский – три, Кременской – двенадцать, Марковский – шесть, Новоайдарский – пять, Новопсковский – десять, Попаснянский – пять, Сватовский – пять, Станично-Луганский – одно, Старобельский – шесть, Троицкий – пять.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 ​​067 случаях.

Из них выздоровели – 14543 (28 за последние сутки); лечатся – 1025 (224 – стационарно, 801 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса на Луганщине заболели 603 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 562.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 30,6 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 78-летняя женщина из Лисичанска.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 499 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 марта (09:00) в Украине 1519926 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 29 515 летальных, 1248782 лица выздоровели. Всего проведено 7573737 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 15 850 новых случаев; летальных – 262; осуществлено 115274 тестирования; выздоровели 4592 человека.