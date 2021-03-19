С приступами меланхолии каждый из нас борется по-своему. Одни скупают в магазине любимые вкусняшки, другие заваривают чай и включают любимый фильм, а третьи устраивают веселую вечеринку или идут с компанией на прогулку. Есть еще один полезный способ поднять себе настроение – прочитать хорошую книгу. Сайт библиотеки электронных книг Epolitsвыбрал для вас 25 самых смешных книг в мире, которые обязательно вызовут целый спектр положительных эмоций – от ироничной улыбки до взрыва смеха.

«Трое в лодке, не считая собаки», Джером К. Джером

Эта невероятно популярная книга была издана впервые более 130 лет назад и до сих пор переиздается в разных странах мира. Она стала основой для кинофильмов, мюзиклов, адаптирована под телевидение, радио, сцену…И считается одной из «самых смешных книг в мире». Речь идет о юмористической повести английского писателя Джерома Клапка Джерома «Трое в лодке, не считая собаки».

… Трое благочестивых английских джентльменов решили отдохнуть от городской суеты и пуститься в путешествие. Что же выбрать? Морскую прогулку или каникулы на природе, в сельской местности? Мужчины выбирают иной путь – прогулку на лодке вверх по Темзе. А компанию им составляет всеобщий любимчик, фокстерьер по кличке Монморанси.

Итак, садимся в лодку, держимся крепче – и вперед, навстречу приключениям и полным комизма жизненными ситуациям! Вы не заскучаете!

https://epolits.com/troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki

«Вождь краснокожих», О. Генри

«Вождь краснокожих» – юмористический рассказ-новелла американского писателя О. Генри.

…Двое мошенников Сэм и Билл Дрисколл разработали схему спекуляции земельными участками. Но им не хватает денег, чтобы запустить свою аферу. И тут жуликам приходит «светлая» идея: похитить девятилетнего сына состоятельного горожанина Эбенезера Дорсета. «Гениальный» преступный план реализован: мальчишка спрятан в пещере, а несчастным родителям выдвигается требование выкупа. Но малец воспринимает похищение как игру. Он объявляет себя вождём краснокожих, Билла — старым охотником Хэнком, пленником грозного индейца, а Сэм получает прозвище Змеиный Глаз. То ли еще будет!

Замечательный мастер юмористического жанра О. Генри создал историю, полную гротеска, пародий и контрастов.

https://epolits.com/vozhd-krasnokozhikh-167622

Цикл «Джив и Вустер», Пелам Гренвилл Вудхаус

Истинный английский юмор вы найдете в цикле комедийных романов и рассказов «Джив и Вустер» от популярного писателя и драматурга Пелама Гренвилла Вудхауса.

В серии повествуется о жизни молодого беззаботного аристократа Берти Вустера и его камердинера Дживса. У благородного мистера Берти три проблемы: многочисленные дамы, желающие добиться свадьбы с этим закоренелым холостяком, своеобразные тетушки и друзья, часто попадающие в различные истории. И, конечно же, мужчина, как настоящий аристократ, должен везде выйти сухим из воды. Изо всех переделок его спасает находчивый и изобретательный дворецкий Джив.

«Джив и Вустер» – рассказы с забавными и нелепыми ситуациями, которые вполне могут приключиться с каждым из нас.

«Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», Ярослав Гашек

В акте, составленном издателем Шольцем и адвокатом Червинкой после смерти чешского писателя-сатирика Ярослава Гашека, его роману пророчили не самое счастливое будущее. «Через десять лет новому поколению содержание произведения будет уже неясным, и едва ли найдутся для него читатели», – говорилось в акте. Но прогноз не сбылся. «Похождения бравого солдата Швейка» – роман, выдержавший не одно переиздание, стал самым известным чешским литературным произведением.

Мир оказался на пороге Первой мировой войны, а Австро-Венгерская империя доживает свои последние годы. Йозеф Швейк – отставной солдат. Он живет в Праге, торгует крадеными собаками и страдает ревматизмом. Им овладевает жажда попасть на фронт, но до него он не скоро доберется. Карикатурный патриотический порыв приводит его полицейский комиссариат, сумасшедший дом, военный госпиталь и военную тюрьму. Всюду он попадает в авантюрно-плутовские приключения, не прекращающейся и после попадания на передовую.

Пародия, гротеск, гипербола, обилие «крепких» словечек – все то, чем наполнен роман «Похождения бравого солдата Швейка». Даже абсолютно реальные бытовые ситуации здесь доведены до абсурда. Но сквозь едкую сатиру вы увидите антимилитаристские призывы…

https://epolits.com/pokhozhdeniya-bravogo-soldata-shveyka-130465

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Лоренс Стерн

Эксцентричная, балагурная и даже «хулиганская». Так можно описать незавершенную сатирическую книгу английского писателя Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

Казалось бы, это должна быть история о жизни необычной помещичьей семьи – рассказчика Тристрама, его отца Вальтера, матери, дяди Тоби и других домочадцев. Но автор ушёл в творческий «отрыв». Это целая карусель из иронических и драматических ситуаций, остроумных высказываний, философских отступлений. Стерн играет с читателем с помощью типографических трюков: обилие курсивов, указывающие пальцы на полях, главы с одним абзацем или пустые страницы, чтобы каждый внес свой вклад в историю…

Это роман-сюрприз, читая который вы испытаете гамму разнообразных эмоций: смеха, умиления, удивления, восторга и легкой грусти.

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», Мигель де Сервантес Сааведра

Этот роман переведен на все европейские языки и входит в список Норвежского книжного клуба как «лучшая книга всех времён и народов». А в честь его героев даже присвоены названия открытым астероидам! Киноэкранизации, оперы, балет, мюзиклы и театральные постановки – деятели разных сфер искусств не обходят его вниманием. Это знаменитая книга испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

У немолодого обедневшего дворянина Алонсо Кихано одно развлечение – запоем читать рыцарские романы. И до того они ему запали в душу, что мужчина вообразил себя странствующим рыцарем Дон Кихотом, крестьянина Санчо Панса – оруженосцем, старую клячу – благородным скакуном Росинантом, а сельскую девушку – прекрасной дамой Дульсинеей Тобосской. Наивный и добрый дворянин считает, что все рыцари защищали обездоленных и слабых, а потому он просто обязан совершать подвиги. Но воображение осталось лишь воображением, а реальность другая, суровая, и наш герой все время попадает в нелепые ситуации…

«Дон Кихот» является остроумной пародией на рыцарские романы, однако поднимает важные темы благородства, отваги, бескорыстия, справедливости и доброты.

https://epolits.com/don-kikhot-8388034

«До третьих петухов», Василий Шукшин

Литературный критик Лев Аннинский называл повесть-сказку Василия Шукшина «странной, неровной, причудливой, полной аллегорий, пронизанной глубокой философской болью, потрясающей сказкой». Это одно из последних произведений именитого автора, увидевшее свет уже после его смерти.

…Однажды вечером, после ухода библиотекаря и уборщицы, среди книжных полок заспорили известные литературные персонажи – Обломов, Бедная Лиза, Онегин, Ленский, Акакий Акакиевич и другие. Уж больно им не нравился тот факт, что в их ряды «затесался» герой русских народных сказок Иван Дурак. Требуют наши персонажи: или пусть берет справку у Мудреца, что он умный, и возвращается до третьих петухов, или убирается восвояси. Ничего не поделаешь, пришлось Ивану Дураку пускаться в путешествие за справкой, где он раз за разом попадает в разные приключения.

«До третьих петухов» – сатирическое представление действительности, высмеивание пороков общества в сочетании с попыткой осмыслить драматические события, связанные с судьбой русского народа.

«Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров

Роман «Двенадцать стульев» стал первой совместной работой русских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. И что называется «попали в яблочко» – до сих пор считается одной из самых популярных книг в российской литературе, многократно переиздаваемой и экранизированной. Что уж говорить, если десятки цитат из произведения «ушли» в народ!

Служащий загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов узнает от умирающей тещи, что в одном из стульев гамбсовского гостиного гарнитура спрятаны бриллианты. Подстрекаемый жаждой овладеть драгоценными камушками, мужчина отправляется в родной Старгород. За ним следует конкурент – отец Федор Востриков, узнавших о кладе во время исповеди мадам Петуховой.

В Старгороде Ипполит Матвеевич встречает «великого комбинатора» Остапа Бендера. Обаятельный молодой человек не против урвать лакомый кусочек, поэтому соглашается на «концессию». Так эти двое пускаются в погоню за заветным стулом по просторам Советского Союза, попутно попадая в разные истории. Финал этой авантюры будет непредсказуем: каждому воздастся за его деяния!..

Не упустите возможность познакомиться с этой едкой сатирой на общество начала ХХ века!

https://epolits.com/dvenadtsat-stulev

«Винни-Пух и все-все-все», Алан А. Милн

«В голове моей опилки. Да, да, да», – напеваем мы каждый раз, когда слышим о пухленьком медвежонке Винни-Пухе. Этот персонаж знаком нам с детства благодаря циклу мультипликационных фильмов советской студии «Союзмультфильм». Мультфильмы сняты по мотивам книги английского писателя Алана Александра Милна, известной русскоязычным читателям благодаря пересказу Бориса Заходера.

Цикл книг о самом добром и веселом медведе на свете «Винни-Пух» и «Дом на Пуховой опушке» Милн написал для своего сына Кристофера Робина. В Зачарованном Лесу живет любитель мёда и сочинитель песенок Винни-Пух, его преданный друг поросёнок Пятачок, грустный ослик Иа-Иа, мудрый Филин, воспитанный Кролик, строгая Кенга с Крошкой Ру, веселый тигр Тигра. Зверюшки дружат с мальчиком Кристофером Робином и изучают свой таинственный и загадочный мир.

Эти легкие, забавные и веселые истории подарят позитивные эмоции не только детям, но и взрослым, которым порой так не хватает чудес и добра!

«Автостопом по галактике», Дуглас Адамс

Английский писатель Дуглас Адамс – автор культового цикла книг, радиоспектаклей и фильмов «Автостопом по Галактике». Популярная книга «Автостопом по галактике» стала первым романом в одноименном цикле. Изначально эта история воплотилась в виде радиопостановки для BBC Radio, а позднее «выросла» до целой книги, опубликованной в 1979 году. Занимает четвертое место в списке «200 лучших книг по версии BBC» (2003).

…Утро молодого англичанина Артура Дента началось не с кофе. Он как раз собирался на работу, когда выяснилось, что его дом хотят снести для строительства дороги. На помощь Артуру приходит его друг, Форд Префект. В этот сложный момент Форд рассказывает своему товарищу правду: он инопланетянин, а раса бюрократов-вогонов с минуты на минуты уничтожит Землю. И все из-за строительства гиперпространственной экспресс-ветки. Вот что значит, утро не заладилось!

Артур и Форд в последний момент перемещаются на космический корабль, откуда наблюдают за «сносом» Земли. С этого времени начинается их полное приключений и опасностей путешествие автостопом по Галактике. А вы готовы к нему присоединиться?

«Как важно быть серьезным», Оскар Уайльд

«Как важно быть серьезным» – «великосветская» комедия английского писателя и поэта Оскара Уайльда.

В центре повествования двое молодых людей – землевладелец Джон Уординг и аристократ-повеса Алджернон Монкриф. Оба хотят посвататься к двум юным красавицам – Гвендолен Ферфакс и Сесили Кардью. Причем, первая из них – кузина Монкрифа, а другая – племянница Уординга. Но вот незадача: обе леди с детства мечтают выйти замуж за мужчину по имени Эрнест. И достопочтенные джентльмены разыгрывают свой спектакль. Чем закончится маленький обман?..

Кстати, оригинальное название комедии “The Importance of Being Earnest” скрывает литературный каламбур. Слово “Earnest” переводится с английского языка как “серьезный”. Одновременно оно созвучно имени Эрнест, который является центральным в сюжете произведения.

«Следствие ведут Колобки», Эдуард Успенский

Русский писатель и сценарист Эдуард Успенский – «отец» таких литературных и мультипликационных персонажей, как Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк, кот Матроскин, пес Шарик и многие другие. Перу самого детского автора принадлежит и самая детская детективная серия – «Следствие ведут Колобки».

В этой истории Колобки – вовсе не румяненькие хлебобулочные изделия, которые убежали от своих создателей. А самые настоящие детективы из Неотложного Пункта Добрых Дел – сыщик Колобок и его верный помощник Булочкин. Они находят пропавших детей, расследуют пропажу произведений искусства и спасают Голубое озеро. Уж будьте уверены: от них коварные преступники не уйдут!

Динамичная, юморная книга с забавными персонажами, которая будет интересна и детям, и взрослым. В случае плохого настроения – рекомендована к прочтению!

https://epolits.com/sledstvie-vedut-kolobki-42593285

«Грязная работа», Кристофер Мур

«Грязная работа», – юмористическое фэнтези от американского писателя-прозаика Кристофера Мура.

Автор рассказывает историю некоего Чарли Ашера – обычного парня, осторожного, слегка не решительного, предпочитающего размеренную жизнь. Вместе с сестрой он держит лавку старьевщика, где торгует поддержанными вещами. И вот стучится беда: во время родов его супруга умирает, а к самому Чарли приходит странное видение. Мужчина в мистику не верит и хочет сосредоточиться на воспитании новорожденной дочери. Но не тут-то было! Чарли со временем замечает: слишком много смертей происходит вокруг него. А потом и вовсе выясняется: он стал Торговцем Смерти и вынужден разыскивать по Сан-Франциско сосуды с душами тех, кто уйдет в мир иной…

«Грязная работа» – роман, наполненный черным юмором, цинизмом, абсурдом, остроумными замечаниями, многочисленными аллюзиями и обсценной лексикой. Не рекомендуется читать детям и очень впечатлительным людям.

Цикл «Лабиринты Ехо», Макс Фрай

«Лабиринты Ехо» – цикл фантастических повестей о приключениях Сэра Макса, написанных Светланой Мартынчик под псевдонимом Макс Фрай (в соавторстве с Игорем Стёпиным).

Главный герой серии книг – обычный офисный «планктон». Ему не везет: начальство не уважает, девушки бросают, а хороших друзей нет. Но однажды, ступив на подножку ночного трамвая, оказывается совершенно в другом мире, где он, Сэр Макс, сотрудник Тайного сыска в городе Ехо. Здесь отличный коллектив, мудрый шеф, любовь по имени Меламори, а он сам – всеобщий любимчик. А еще Макс может развивать свои магические способности и ловить нарушителей закона – других магов…

В «Лабиринтах Ехо» вы найдете мистику и детектив, сказочные сюжеты и ироничную пародию, фантастические элементы и философские размышления, щедро приправленные юмором.

«Манюня», Наринэ Абгарян

Книга о детстве для давно повзрослевших детей – так можно описать автобиографическую повесть известной русской писательницы армянского происхождения Наринэ Абгарян.

Сколько бы жизненного пути вы не прошли, а детские годы навсегда остаются в сердце как самый счастливый, веселый и добрый период. А всех приключений и не сосчитать! Встать с утра пораньше и до самых вечерних сумерек пропадать с ребятами во дворе. Строить шалаши, играть в «казаков-разбойников», бежать на речку и прыгать с тарзанки… И, конечно, шалить! Эта история как раз о таком беззаботном детстве двух девочек. Манюня и Наре – маленькие хохотушки, которые ни дня не могут прожить без затей, постоянно попадая в комичные ситуации. За их проделками следит великая и ужасная Раиса Иосифовна, или просто Ба.

Повесть «Манюня» подкупает своей правдоподобностью. Прочитав ее, каждый взрослый вспомнит себя ребенком и невольно улыбнется. Но в ней нет сюсюканья или излишней ванильности. Тем ее сюжет ценнее: автор стремилась показать житейскую правду и разные ситуации, которые возникают в разных семьях.

https://epolits.com/manyunya

«Дневник Бриджит Джонс», Хелен Филдинг

Когда тебе немножко за 30 и у тебя есть некоторые проблемы с карьерой, личной жизнью, модой и самой собой, то самое время взяться за их решение! Так считает главная героиня культового романа английской писательницы Хелен Филдинг.

Бриджит Джонс – умна и остра на язык, но почему-то постоянно оказывается в нелепых ситуациях и ей катастрофически не везет с мужчинами. В канун Нового года женщина дает обещание начать новую жизнь: избавиться от вредных привычек, снизить вес и влюбиться в достойного и порядочного парня. Она ведет дневник, куда старательно записывает свои мысли, мечты и успехи. Видимо, счастье не за горами, ведь на Бриджит обратил внимание симпатичный босс Дэниел Кливер. Но точно он тот самый?

Легкая, романтическая история с массой искрометного юмора и самоиронии. После ее прочтения остается позитивное настроение и вера в то, что все будет хорошо!

«Енеїда» («Энеида»), Иван Котляревский

Поэма-бурлеск «Энеида» украинского писателя Ивана Котляревского – первый масштабный памятник украинской литературы, написанный на живом народном языке.

Произведение основано на одноименной классической поэме римского поэта Вергилия, но переделано на украинский манер. Согласно сюжету, после разрушения Трои Эней вместе с войском отправляется в скитание по морям, чтобы найти место для основания будущей империи. Герой то и дело попадает в разнообразные приключения, в которые с удовольствием вмешиваются боги. Кто-то пытается помочь, а кто-то строит козни…

«Энеида» Ивана Котляревского – настоящая энциклопедия украинской культуры и быта XVIII столетия. Подлинного национального колорита придают юмор, украинские обычаи, поверья, описания блюд и предметов одежды, картины военной и мирной жизни.

«Уловка-22», Джозеф Хеллер

«Уловка-22» – абсурдистский роман американского писателя Джозефа Хеллера. В 2003 году произведение попало в список «200 лучших книг по версии BBC», заняв одиннадцатую строчку. По мотивам этой черной комедии снят одноименный художественный фильм (1970) и шестисерийный мини-сериал (2019).

1944 год. Американские летчики базируются на одном из итальянских островов, выполняя задачи по налету на удерживаемыми немцами позиции. Капитан Йоссариан, некогда отличный бомбардир, стремится уйти со службы. Однажды при очередном налете на мост, который было необходимо разбомбить, на руках у Йоссариана погибает его товарищ. С тех пор он ненавидит все, что связано с войной и пытается всеми силами убраться подальше, ссылаясь то на боли, то на сумасшествие. То ему ничего не удается из-за правительственной «Уловки-22». Бюрократия превращает все в фарс, а абсурдизм только усиливается: боевые задачи нелепы, приказы выполняются для «галочки», живых людей формально считают мертвыми, начальник столовой в разгар войны сколотил синдикат и торгует со всеми подряд, военная разведка обвиняет невиновных…Есть ли выход?

Кстати, именно благодаря Джозефу Хеллеру в западной культуре закрепился термин «Уловка-22» (англ. Catch-22). Это логический парадокс между взаимоисключающими правилами.

«Сантехник, его кот, жена и другие подробности», Слава Сэ

Слава Сэ – творческий псевдоним латвийского русскоязычного писателя Вячеслава Солдатенко. Он – психолог по образованию, писатель по призванию, маркетолог и сантехник по профессии. Расставшись с женой, Слава Сэ остался с двумя дочками, котом, хомяком и большой аудиторией в «ЖЖ», но не утратил оптимизма.

О чем его книга «Сантехник, его кот, жена и другие подробности»? По сути, это сборник миниатюр из жизни автора. О бытовых ситуациях, о мужчинах и женщинах, о детях, о домашних животных и о многом другом. Все истории описаны с добротным юмором и самоиронией, причем юмором глубоко индивидуальным, характерным именно для Славы Сэ.

«Сантехник, его кот, жена и другие подробности» – лёгкая, незатейливая книга, созданная для отдыха и поднятия настроения.

«Про Федота-стрельца, удалого молодца», Леонид Филатов

Советский и российский актёр театра и кино Леонид Филатов сыграл десятки разноплановых ролей. Например, в таких известных фильмах, как «Экипаж», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Забытая мелодия для флейты», «Город Зеро» и другие. А еще Леонид Алексеевич писал пьесы, стихи, пародии на знаменитых советских поэтов. Его перу принадлежит поэтическое произведение «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Эта работа написана по мотивам русской народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Стрелец Федот служит царю. Он получает от государя задание: добыть дичь для пиршества с иностранными послами. Федот попытался подстрелить горлицу, но она обернулась прекрасной девицей Марусей. Красавица становится женой стрельца. А что же царь? Старый интриган и ловелас, узнав о красоте Маруси, хочет заполучить ее в супруги. Он требует от генерала найти способ сжить Федота со свету…

Хорошая юмористическая сказка, которая будет интересна читателям любого возраста.

«Дневник мамы первоклассника», Маша Трауб

Маша Трауб – псевдоним российской писательницы и журналистки Марии Киселевой. Ей принадлежит более 30 прозаических и 2 детские книги, в основном посвященных теме материнства и образу жизни среднего класса. Повесть «Дневник мамы первоклассника» – признанный бестселлер.

В центре книги один из важных этапов для каждого родителя – первое знакомство ребенка со школой. Маленький Вася, сын рассказчицы, собирается в первый класс. Впереди его ждут не только книжки и тетрадки, а еще жизнь в коллективе, дружба, первая любовь, предательство, упорные занятия и преодоление всевозможных препятствий. Кто как не семья поможет ребенку адаптироваться в этом взрослом мире!

Эту историю вы прочитаете на одном дыхании и непременно не раз улыбнетесь: ведь ситуации с которыми сталкиваются родители и дети в школе, знакомы каждому.

https://epolits.com/dnevnik-mamy-pervoklassnika-281702

«Дневник кота-убийцы», Энн Файн

Британский юморист Джордж Микеш говорил: «Люди заводят собак, а кошки людей. Видно, считают их полезными домашними животными». Какое точное определение для этих пушистых проказников, гуляющих сами по себе и творящих что им хочется! Иногда хочется понять, что происходит в голове котейки, намеревающейся совершить очередную шалость. Как раз об этом уморительная и полная сарказма книга «Дневник кота-убийцы» Энн Файн.

Произведение сделано в форме дневника пушистой морды по кличке Таффи. Он – наглый, эгоистичный и самовлюбленный кот, считающий, что планета вертится вокруг его толстенькой «пятой точки». Из-за своего скверного характера Таффи постоянно оказывается в центре неприятностей, но его выручает чувство юмора и любовь его семьи. А любит ли он ее? Конечно! Правда кошачьи личности в этом никогда не признаются!

Энн Файн – британская писательница, автор книг для детей и юношества. Обладательница многих престижных литературных премий, а также офицер ордена Британской империи и член Королевского литературного общества.

https://epolits.com/dnevnik-kota-ubiytsy-vse-istorii-sbornik-24315169

«Женщины непреклонного возраста», Александр Цыпкин

Александр Цыпкин – известный питерский писатель, журналист, эксперт по стратегическим коммуникациям, а также создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». Его дебютный сборник лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста», собранных из постов на Facebook, стал самой продаваемой сатирической книгой в России в 2015 году.

В составе сборника – забавные зарисовки из жизни самого автора или его знакомых. Цыпкин утверждает: все истории отличаются правдивостью и близки каждому читателю. Тематика миниатюр самая разнообразная: отношения мужчины и женщины, различия во взглядах москвичей и петербуржцев, поездки-путешествия, короткие выдержки из Твиттера и многое другое.

В своих рассказах Александр Цыпкин рассматривает действительность словно под микроскопом. Настолько в его сюжетах видны неравнодушие, искренность, наблюдательность, умение увидеть важное даже в обычных вещах. И настолько эта реальность мастерски обыграна, что где-то вы будете хохотать, а где-то иронично улыбнетесь. И уж точно сможете поднять себе настроение и по-новому взглянуть на эту жизнь.

https://epolits.com/zhenshchiny-nepreklonnogo-vozrasta-i-dr-besprintsypnye-rasskazy-11080690

«Гиппопотам», Стивен Фрай

«Гиппопотам» – комедийный роман британского актера, писателя и драматурга Стивена Фрая.

Гиппопотам – это прозвище стареющего пьяницы Эдварда Уоллис. Когда-то он был подающим надежды поэтом, но утопил свой талант в бутылке виски. Из редакции газеты его вышвырнули за непристойное поведение. Сейчас он законченный циник, выпивоха, развратник, любящий пошлые темы и скабрёзные стишки. Но именно к нему обращается за помощью умирающая от рака крестница Джейн. Она просит за хорошее вознаграждение пожить некоторое время в доме ее дяди Майкла Логана и заметить (или не заметить) некое Чудо. Что это такое пока не понимает и сам Эдвард. Но, несмотря на все свои недостатки, он обладает хорошей проницательностью и видит вещи такими, какими они есть. К чему его приведет расследование?..

«Гиппопотам» – неординарное и даже немного шокирующее произведение, в котором сочетается несочетаемое, а рядом соседствуют юмор, абсурд, цинизм и сарказм.

https://epolits.com/gippopotam-118976

«Профессия: ведьма», Ольга Громыко

Фэнтезийный роман «Профессия: ведьма» открывает книжную серию “Белорский цикл о ведьме Вольхе” белорусской писательницы Ольги Громыко.

…В долине Догева мирно обитает вампирская община, во главе которой находится правитель Лен. Но спокойную жизнь нарушает неуловимое чудовище, которое неплохо колдует и не прочь съесть на обед пару-тройку подданных. Повелитель просит чародеев прислать в помощь квалифицированного мага. И кто бы мог подумать, но в долину присылают адептку 8-го курса Старминской Школы Чародеев, Пифий и Травниц Вольху! Но молодая студентка с огненными волосами и ершистым характером не так проста, как кажется. Эта напористая и крайне любопытная ведьмочка еще задаст всем перцу!

Яркие персонажи, добрый юмор, опасные приключения и, естественно, волшебство – эта увлекательная история не оставит вас равнодушными!

https://epolits.com/professiya-vedma-119057

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/25-samykh-smeshnykh-knig-v-mire