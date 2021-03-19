Водитель, сбивший две электроопоры, оставил без света жителей Кременной

Неизвестные лица оставили потребителей г. Кременная без электроэнергии. Неустановленный автотранспорт сбил две железобетонные опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-62. Водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия, оставив только обломки опор и оборванные провода.

Об этом сообщили в пресс-службе “Луганского энергетического объединения”.



Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к наезду на электрические опоры.



“Общество напоминает также, если по вашей вине было повреждено электрооборудование, бегство с места происшествия не освобождает вас от ответственности. Обо всех случаях сообщается полиции и виновные всегда несут наказание за свои поступки. Если вы стали свидетелем ДТП, в котором водитель сбил электроопору или повредил другое электрооборудование и пытается скрыться с места происшествия, сразу звоните в полицию на номер «102», на горячую линию Кол-центра 0-800-300-074 или в районный отдел электросетей”, – сказано в сообщении.