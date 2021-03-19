Патрульные Луганщины выявили десять перевозчиков древесины с документами, не соответствующим требованиям

С начала недели патрульные обнаружили на Луганщине десять перевозчиков древесины с документами, не соответствующим установленным требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



Семь случаев зафиксировано в Северодонецке, два в Рубежном и один грузовик с лесом обнаружили в Лисичанске.



В одном из случаев номера чипов на кругляке не соответствовали базе и не совпадали с указанными номерами в документах, в других случаях полицейские обнаружили полное отсутствие информации в реестре Государственного агентства лесных ресурсов Украины о грузе.

Во всех случаях на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для детальной проверки и установления обстоятельств происшествия.