Ермак предложил созвать экстренную встречу группы по вопросам безопасности ТКГ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг принял участие во встрече политических советников лидеров государств «Нормандской четверки», состоявшейся в формате видеоконференции.

В начале встречи Андрей Ермак предложил принять на уровне «Нормандской четверки» совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года, передает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и мирные граждане на украинской земле», – подчеркнул он.

Руководитель Офиса Президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.