Марковская ОТГ получила “ЦПАУ на колесах”

В Киеве Представители Европейского Союза и Правительства Украины передали ключи от четырех мобильных Центров предоставления админуслуг руководителям громад страны.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Мобильные ЦПАУ созданы при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и будут предоставлять админуслуги более чем 125 000 жителям Марковской громады Луганской области, Немировской громады Винницкой области, Подволоческой громады Тернопольской области, Лозовской громады Харьковской области.

Это специальный автомобиль, оборудованный для двух администраторов и трех посетителей, работающий в формате полноценного офиса ЦПАУ и предоставляющий услуги в формате «единого окна» тем, кто не может получить услугу в стационарном Центре или онлайн.

«ЦПАУ на колесах» оборудован мобильной чемоданом для получения услуг на дому, оснащен пандусом, кондиционером и системой обогрева, видеонаблюдением, необходимой офисной техникой и POS-терминалом.

Программа «U-LEAD с Европой» также предоставила институциональную поддержку в модернизации основного офиса ЦПАУ для всех четырех громад и поддержку в создании 10 удаленных рабочих мест администраторов и территориального подразделения ЦПАУ.