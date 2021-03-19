Объединенные силы провели оперативно-профилактическую отработку прифронтового Счастья

Центр и окрестности Счастья, вчера, 18 марта, заполонили люди в военной форме и бронеавтомобили. Представители Нацгвардии, Вооруженных Сил, Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы патрулировали улицы города и проверяли документы, осуществляли фильтрационные мероприятия и проводили опрос.

Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.



«Группировкой по контрдиверсионной борьбе операции Объединенных сил, которая возглавляет подразделение Национальной гвардии Украины, проведена оперативно-профилактическая отработка населенного пункта Счастье. В ходе отработки были проведены мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям », – пояснил военнослужащий НГУ с позывным« Вирус »

Он также рассказал, что Объединенные силы осуществляли мероприятия по выявлению и пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп. Актуальность этой работы вызвана обострением ситуации на линии соприкосновения.