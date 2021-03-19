На КПП “Меловое” обнаружили автомобиль с грузом «оккупационного производства»

17 марта в пункт пропуска «Меловое» на Луганщине из России прибыл 50-летний гражданин Украины автомобилем «Volvo». Во время пограничного контроля пограничники обратили внимание на взволнованность и нервное поведение мужчины, и как выяснилось впоследствии – не зря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Транспортное средство направили на углубленный осмотр. За несколько минут пограничники совместно с сотрудниками таможни в прицепе автомобиля обнаружили мешки с надписью «сделано в ЛНР», в которых находились комплектующие для кранов.

По данному факту сотрудники Госпогранслужбы проинформировали компетентные правоохранительные органы. Водителя вместе с «Volvo» и грузом передали сотрудникам Национальной полиции.

По сообщению пограничников сотрудниками компетентных правоохранительных органов по данному факту начато уголовное производство.