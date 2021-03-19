В зоне ООС погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В частности, недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.



Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.



Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.



По состоянию на 7:00 утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.