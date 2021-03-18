Под Хмельницким военный грузовик попал в ДТП – много погибших: фото и видео

В четверг, 18 марта, в Хмельницкой области произошла смертельная авария с участием военного грузовика и легкового автомобиля, в результате которой погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Хмельницкой области на странице в Facebook.

ДТП произошло около 17:00 на автодороге Стрый – Кировоград – Знаменка между селами Поляны и Копачовка, что недалеко от Волочиска, на международной автодороге М-12. Там столкнулись “КамАЗ” под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль Audi. В результате столкновения автомобили загорелись.

По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили, все погибшие находились в легковом авто.

В настоящее время на месте ДТП работают следователи ГБР, устанавливается количество и личности погибших из автомобиля Audi.

Как сообщал “источник”, 18 марта в Киеве произошло смертельное ДТП с легковым автомобилей и фурой. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.