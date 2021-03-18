Байден пообщается с Зеленским: в посольстве раскрыли детали

В посольстве Соединенных Штатов Америки заявили, что телефонный разговор президентов США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского обязательно состоится “без никаких предпосылок”.

Об этом сообщает издание “Европейская правда” со ссылкой на ответ представителя посольства Дэниэла Лангенкемпа на информационный запрос.

Представитель посольства США выразил убеждение, что общение президентов США и Украины обязательно состоится, поскольку Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе он остается “преданным другом Украины”.

“Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания… Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других высокопоставленных чиновников также уже контактировали или имеют запланированные переговоры”, – отметили в посольстве.

Лангенкемп напомнил о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины на годовщину противоправной аннексии Крыма, а также о предоставлении Украине транша в сфере безопасности в марте.

“Украина для нас – партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз”,– сообщил представитель посольства, добавив, что условий для телефонного разговора президентов со стороны США нет.

Также Лангенкемп дал понять, что причиной задержки общения лидеров США и Украины является то, что “президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию”.

“Но разговор состоится, мы убеждены”, – добавил он.

Как сообщал “источник”, президент США Джо Байден жестко высказался о главе РФ Владимире Путине и назвал его “убийцей”. Также он подчеркнул, что президент России “заплатит цену” за вмешательство в выборы в США.