Дети – очень требовательная и избирательная читательская аудитория, к процессу создания книг для которой подходят со всей ответственностью. Особенно, когда речь идет о малышах, которые только начинают изучать наш большой и прекрасный мир. Ведь литература для них должна нести не только развлекательную, но и обучающую и воспитательную функцию. Сайт библиотеки электронных книг Epolits подготовил Топ 10 книг для самых маленьких, которые станут большим подспорьем для мам и пап, бабушек и дедушек, старших сестер и братьев.

«Малыш, смотри», Паскаль Эстеллон

«Малыш, смотри» Паскаль Эстеллон – это книга-игрушка, созданная для малышей в возрасте от двух месяцев до двух лет.

Среди особенностей этой занимательной книжки-гармошки можно назвать наличие подвижных и тактильных элементов (например, зеркальце, подвижная тропинка, качающаяся на волнах лодка, волк, поджидающий овечку), которые можно трогать, хватать, передвигать; крупные картинки с яркими цветными акцентами и выразительными контурами; плотные (антивандальные!) картонные листы. Это издание даст ребёнку представление о цветах, формах, противоположностях, эмоциях, а также поможет в развитии мелкой моторики, мышления, зрительного восприятия.

Паскаль Эстеллон окончила Высшую школу Boulle в Париже по специальности «дизайн интерьеров». Однако уже более тридцати лет работает в направлении иллюстрации детских книг, успешно воплощая свои идеи и видение мира. Ее работы переведены на многие языки мира.

«Медведик узнает цвета», Карма Уилсон

Американка Карма Уилсон – автор известной серии книг о приключениях Медведика. Кроме издания «Медведик узнает цвета», в нее входят «Большой Медведик, маленькая мышка”, “Когда Медведик просыпается”, “Медведик считает” и “Новый Год Медведика”.

«Медведик узнает цвета» – это красочная книжка-игрушка для деток дошкольного возраста. Косолапый герой и его друзья увлекут малыша в яркий мир, где на каждой отдельной странице их окружают предметы одного цвета. Так ребёнку легче познакомиться с новым цветом и усвоить его. Иллюстрации сопровождает простой и запоминающийся рассказ в стихотворной форме. Книга выполнена из плотного картона, а значит можно быть уверенным, что она прослужит долго.

Картинки к изданию нарисованы Джейн Чепмен, а перевод стихотворений осуществил одни из лучших детских поэтов современности Михаил Яснов.

«Кто живет у моря?»

Развивающая книга «Кто живет у моря?» является частью серии «Кто за окошком?» и предназначена для деток от одного года до трех лет. Перевод с французского языка осуществила Юлия Волченко.

Вместе с малышом эта книга перенесет вас на берег моря, где вы сможете провести сутки и понаблюдать за тем, как меняется окружающий мир. Читайте и играйте: на каждом развороте есть сквозные окошки, за которым прячутся разные персонажи. Страница за страницей – и в окошках будут появляться все новые и новые герои.

Рассматривайте персонажей, называйте их особенности или сочиняйте свои истории – эта книга только поспособствует полету фантазии! Сменяющиеся детали позволят расшить кругозор ребенка, его словарный запас, а также потренируют наблюдательность.

«Наперегонки», Дженни Рен

«Наперегонки» – развивающая книжка-пазл для самых маленьких.

Эти веселые гонки никак нельзя пропустить! Зверюшки уже уселись в свои транспортные средства и готовы начать увлекательное состязание! Вынимайте большие картонные пазлы из страниц и предложите ребенку поставить деталь на свое место. Таким образом, можно тренировать память, логику, внимательность и мелкую моторику малыша. А кроме этого, познакомить его с животными, транспортом и первым счётом.

Автор книги «Наперегонки» Дженни Рен готовила иллюстрации для Usborne, Paragon, Caterpillar, Igloo, Lake press и других издательств. Она любит создавать карты, сложные сцены с мелкими деталями и животных разных размеров и форм. Также Дженни Рен разрабатывает дизайн открыток с забавными персонажами и цветочными композициями.

«Моя первая книга, самая любимая, от 6 месяцев до 3 лет», Наталия Астахова

«Моя первая книга» Наталии Астаховой – одно из самых популярных развивающих изданий в своей нише, разработанное на основе опыта профессиональных педагогов для малышей от 6 месяцев до 3 лет с учетом их развития и зрительного восприятия.

В этой книге все чётко и просто. Растения, животные, транспорт, игрушки, одежда, занятия – все то, что окружает ребёнка и составляет его мировосприятие есть в этой энциклопедии. Информация классифицирована и подается в определенной последовательности. Яркие иллюстрации дадут реальное представление об изображаемом предмете.

В раннем возрасте эта книга позволит стимулировать умственное развитие малыша, поспособствует правильному становлению речи и увеличению словарного запаса, а также заложит хорошую базу для дальнейшего обучения.

«Стихи и сказки для самых маленьких», Самуил Маршак

Самуил Маршак – признанный классик детской литературы, произведения которого уже много лет радуют ребятишек разных возрастов.

В книгу «Стихи и сказки для самых маленьких» вошли полюбившиеся стихи, сказки в стихах, загадки, английские и чешские детские песенки автора. Малышей ждут мудрые и поучительные сказки, веселые и озорные стихотворения с яркими иллюстрациями, на которых выросло не одно поколение читателей.

Самуил Яковлевич Маршак – знаменитый советский поэт, переводчик, драматург, педагог и редактор. Его произведения – лучшие друзья маленьких читателей. Именно с них начинается изучение красоты окружающего мира. Стихотворения поэта вдохновляют, радуют, поучают с помощью показательных примеров и историй. По мотивам произведений Самуила Маршака снят не один советский мультипликационный фильм, которые до сих пор с удовольствием смотрят зрители разных возрастов.

«Зимняя книга», Ротраут Сузанна Бернер

Ротраут Сузанна Бернер – немецкая художница и автор комиксов. Ее книги для детей – это целая серия изданий о жизни Городка и его обитателей. При этом каждая книга разделена названиями в соответствии с временами года: «Зимняя книга», «Весенняя книга», «Летняя книга» и «Осенняя книга». Работы Сузанны можно «читать» без текста, настолько ее рисунки естественные, понятные, а персонажи живые и веселые. В 2016 году автор была награждена Международной премией имени Ганса Христиана Андерсена.

«Зимняя книга» – виммельбух, который переносит нас в заснеженный городок. Он живет своей жизнью: полиция следит за порядком, на стройке детского сада кипит работа, скрипач дает концерт, в культурном центре наряжают елку, на рождественской ярмарке бойко идет торговля и тому подобное. Рисунки выразительные, детализированные и простые для понимания. Этот как раз тот случай, где можно дать волю фантазии! Ребенку будет интересно рассматривать картинки и придумывать к ним новые и новые истории!

Виммельбух «Зимняя книга» поможет в развитии воображения, внимания, памяти, усидчивости, а также научит пересказывать увиденное. Помимо этого, она может быть полезна как пособие для уроков по логопедии и социальному развитию.

«Груффало», Джулия Дональдсон

«Груффало» – весёлая и забавная история в стихах, которая давно завоевала любовь мам и их чад по всему миру. Ее автор известная английская писательница Джулия Дональдсон, а иллюстрации к изданию выполнил Аксель Шеффлер.

Согласно сюжету, умный мышонок придумывает «страшную» историю для совы, лисы и змеи. Ему совсем не хочется быть чьим-то «обедом», а поэтому он рассказывает, что вот-вот должен встретиться с чудищем по имени Груффало. Напуганная до чертиков рассказами мышонка, троица убегает, но и маленького хитреца ждет «сюрприз». В лесу он нос к носу сталкивается с плодом своей фантазии – тем самым Груфалло! Но у изобретательного мышонка есть способ выйти из ситуации победителем!

Сказка «Груффало» получила несколько престижных литературных наград, а в 2010 году, согласно британскому опросу, заняла первое место в списке самых любимых детских книг. По мотивам произведения снят одноименный мультфильм.

«Сказка о рыбаке и рыбке», Александр Пушкин

Ну кто из нас не знает о поучительной сказке прославленного русского поэта и прозаика Александра Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»? В детстве сначала родители, а потом и мы сами читали эту интереснейшую историю об исполнении желаний и гадали, чем она может закончится.

…Старик с женой живет у моря. Он добывает пропитание рыбной ловлей, а старуха прядёт пряжу. Однажды в сети рыбаку попадается необыкновенная золотая рыбка. И о чудо! Она умеет говорить! Рыбка попросила старика отпустить ее в обмен на исполнение любого желания, но он и так смиловался над ней. Придя домой, старик рассказал об удивительном происшествии жене, а она рассердилась и потребовала вернуться к морю и попросить рыбку хотя бы заменить разбитое корыто на новое. А потом сварливая женщина будет требовать исполнения все новых и новых желаний…

В разное время по мотивам этой сказки были созданы мультфильмы, а также музыкальные спектакли, спектакли-оперы, детские спектакли.

https://epolits.com/skazka-o-rybake-i-rybke-173021

«Хочу к маме!», Джулия Дональдсон

Джулия Дональдсон – английская писательница, автор популярных детских книг. Ее работы проиллюстрированы книги не менее знаменитым художником Акселем Шеффлером.

В книге «Хочу к маме» маленькая обезьянка потеряла маму. Ей на помощь приходит бабочка, которая летает везде и все видит. Веселая компания пытается по приметам найти маму обезьянки, но вот незадача: бабочка не догадывается, что мама и ее ребенок похожи как две капли воды. Ведь у самой-то бабочки дети другие! Поэтому сначала их поиски не приносят результатов. В процессе розысков мартышка знакомится с разными обитателями джунглей, а в конце воссоединяется с мамой и папой.

«Хочу к маме» – легкая, незатейливая история для самых маленьких, в которой прекрасно сочетаются красочные иллюстрации и запоминающиеся стихотворения.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/top-10-knig-dlya-samykh-malenkikh