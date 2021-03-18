Нескошенная трава: НВФ “ЛНР” придумывают способы, как сделать земельные участки “бесхозными”

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От жителей временно неподконтрольного Луганска и близлежащих сел требуют выполнять “правила благоустройства”: косить траву и убирать мусор возле своих домовладений. В противном случае некой “комиссии” будут направлять “документы” о признании земельного участка “бесхозным”. Журналист, представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш считает, что таким образом незаконные вооруженные формирования могут придумать повод для “отжима” имущества вынужденных переселенцев, которые покинули свои дома и не могут ухаживать за участком.

Он обратил внимание на “документ-предписание”, в котором сообщается, что домовладение, вокруг которого не скошена трава и не убран мусор, уже оказалось в поле зрения так называемых “властей”. Хозяевам жилья приказано ” в течение пятнадцати дней предоставить информацию о владельце”.

Иначе, как заявляют называемые “экологи”, “в случае отсутствия информации или невыполнения ранее выданных предписаний, документы будут направлены на комиссию для признания данного земельного участка бесхозным”.

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Что будет решено с домом, который “внезапно” окажется на “бесхозной земле”, в предписании не сказано.