Стало известно, сколько главари НВФ “ЛДНР” зарабатывают на закрытых КПВВ

Главари и силовики «народных республик» на Донбассе могут зарабатывать до $6 миллионов в месяц на «обналичке» пенсий стариков, живущих в ОРДЛО. Таковы подсчеты внефракционного народного депутата Мусы Магомедова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он опирается на сумму выплат пенсий на неподконтрольной территории: отнял половину, допустив, что 50% людей каким-то образом добирается до банкоматов в свободной Украине самостоятельно, разделил еще на два для «пессимистичного» сценария и добавил 10% (тариф дельцов варьируется от 7 до 12%).

«Формула простая, как двери, весь вопрос лишь в том, как эти потери пенсионеров распределяется между исполнителями, а сколько доходит наверх», – говорит депутат.

«Такие схемы всегда были под контролем силовиков: если этот бизнес есть, то он «крышуется», а если «крышуется» – то только силовиками. Мотивов два: политический, чтобы оторвать людей дальше от Украины, и экономический – деньги», – считает Магомедов.

Пункты пропуска на линии разграничения впервые закрыли из-за COVID-19 как раз год назад: первой эта сделала Украина, однако уже в июле начала снимать ограничения. Сегодня Украина открыла не только все существующие КПВВ, но и два вновь выстроенных: в Счастье и Золотом Луганской области. Все они закрыты со стороны подконтрольных России группировок.