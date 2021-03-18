Правозащитники подробно разобрали проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи “Вдома” при пересечении КПВВ

Проблемы, связанные с мобильными телефонами и настройкой приложения «Вдома», заставляют нервничать многих людей, пересекающих КПВВ. “Юридический советник для ВПЛ” обратился за советом к мониторам БФ «Право на защиту», которые знают о большинстве технических проблем. В каких случаях приложение может работать некорректно и что нужно проверять в настройках телефона заранее – далее советы правозащитников.



Проблемы с доступом к Google-аккаунту. Если аккаунт Google не зарегистрирован на лицо, то к такому телефону невозможно подвязать приложение «Вдома».

Совет. Для проверки того, что Google-аккаунт настроен на фамилию и имя того лица, которое будет осуществлять пересечение КПВВ, нужно на смартфоне зайти в «Настройки» и найти там «Учетные записи» или «Google». Там можно будет проверить, что аккаунт активирован.

Информацию о некоторых моделях телефонов нужно вносить в Google-аккаунт вручную, чтобы приложение «Вдома» могло работать корректно.

Совет. В Google-аккаунте нужно зайти в «Управление аккаунтом Google», выбрать вкладку «Безопасность», где содержится информация о «Ваши устройства». Там и должна быть указана модель смартфона. Если этой информации нет, то ее нужно добавить вручную.

На телефонах Huawei заблокирован Play Market, поэтому для установки приложения «Вдома» его надо включать вручную.

Совет. Для проверки отключения Play Market на смартфонах Huawei нужно зайти в «Настройки» устройства, затем в «Приложения» (Приложения) и в списке найти Play Market. Если это приложение отключено, то его нужно включить, нажав на «Google Play Mapкет» и в списке настроек найти «Включить».

Из-за того, что люди имеют несколько карточек с номерами, их замена занимает много времени, ведь вытащить карточку можно обычно только с помощью иглы или скрепки.

Совет. Перед поездкой для пересечения КПВВ желательно с собой взять так называемый «ключ» (специальная скрепка или что-то похожее). С его помощью будет возможность открыть слот для замены sim-карты мобильного оператора.

Приложение «Вдома» работает на устройствах с операционной системой, более новой чем Android 5.0.

Совет. Перед поездкой для пересечения КПВВ нужно проверить, что на смартфоне установлена ​​система Android версии 5.0 и выше. Для этого нужно зайти в «Настройки» и найти пункт «Об устройстве», где и можно проверить версию системы Android.



Обратите внимание:

🔹Приложение «Вдома» невозможно установить, если на телефоне переполнена память. Нужно очистить «кэш» на телефоне или удалить другие приложения, видео и др.

🔹Для настройки приложения «Вдома» можно использовать только номера украинских мобильных операторов.

🔹Смс-сообщение для активации приложения могут не поступать, если переполнена память сообщений. В этом случае нужно удалить сообщения с телефона.