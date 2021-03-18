Экс-главарь НВФ “ЛНР” раскрыл неизвестную деталь ликвидации главаря “Призрака” Мозгового: “Разница 7 минут”

Очередной участник войны против Украины подтвердил слухи о том, что главаря группировки “Призрак” Алексея Мозгового устранили свои. В “ЛНР” до сих пор придерживаются “официальной” версии об “украинских диверсантах”.

О причастности своих к ликвидации Мозгового рассказал бывший комбат боевиков “ЛНР” Александр Конкин по кличке Батя в интервью сепаратистскому YouTube каналу “Солдатская правда”, передает Диалог.UA.

С его слов, уже спустя 7 минут после ликвидации Мозгового его знакомый видел кортеж “генпрокуратуры” “ЛНР” на выезде из оккупированного Луганска. Так быстро доехать туда они бы не смогли.

“На въезде в Луганск он встречает кортеж “генеральной прокуратуры”. У них была такая приметная машина с надписью 001 и “Генеральная прокуратура”. Вот они летели. Потом мы узнали… (через) 7 минут после расстрела Мозгового они уже выехали из Луганска! То есть, они уже знали. Они не могли ехать на место расстрела Мозгового в такое время! Они уже Юбилейный проскочили! Как это они ухитрились?” – возмущался экс-главарь боевиков.

На уточняющий вопрос, знали ли в “генпрокуратуре” заранее о ликвидации Мозгового, Конкин уверенно повторил три раза: “Да”.