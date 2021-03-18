Мошенники атакуют: жители Луганщины лишились почти 800 тысяч гривен за минувшие сутки

Вчера,17 марта, в полицию обратились пять жителей области, которых обманули почти на 800 000 гривен. По всем фактам полицейскими открыты уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

Пользуясь схемой «Родственник в беде» мошенники обманули северодончанку, сообщив, что ее дочь ударила мужчину, которому сейчас делают операцию и для его лечения и непривлечения ее к ответственности необходимо немалая сумма денег.

Жительница пгт Белокуракино лишилась денег, перечислив предоплату за несуществующий товар.

Выполнив все указания «псевдобанковского работника», житель г. Попасная открыл доступ мошенникам к своей карточке, после чего деньги были сняты.

Сватовчане по составленному соглашению с обществом с ограниченной ответственностью о приобретении товара осуществили оплату за него, после чего связь с представителями общества исчезла.

Полиция призывает граждан, чтобы не стать следующей жертвой мошенников, не выполняйте указания неизвестных вам лиц и не перечисляйте деньги на неизвестные счета.

Берегите себя и свои сбережения!