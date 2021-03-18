Валерию Леонтьеву – 72, и казанову 90-х сегодня уже не узнают: фото

19 марта свой 72-ой день рождения отмечает советский и российский певец, композитор и киноактер Валерий Леонтьев. theLime решил рассказать, чем артист занимается сегодня, и как он изменился за эти годы.

Будущий артист родился в 1949 году в селе Усть-Уса в Республике Коми (СРСР) в простой семье ветеринаров-оленеводов. Прежде чем стать знаменитым он перепробовал множество профессий: был подсобным рабочим на кирпичном заводе, оператором на молочном заводе, тесемщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном, электриком и даже портным.

Фото: pinterest.com

Песенную карьеру Леонтьев начал в 1972 году, но широкую известность получил лишь в 1980-х годах, сотрудничая с композитором Раймондом Паулсом. С 1981 года Валерий Леонтьев также снимался в кино.

Фото: pinterest.com

В 1988 году певец выпускает первый клип на песню “Маргарита”, хотя видеоверсии исполнения популярных композиций Леонтьева появлялись и ранее. Он работает в разных жанрах. Ему удаются песни с юмористическим подтекстом (“Светофор”) и лирические (“Исчезли солнечные дни”). Позже в репертуаре артиста появились яркие хиты “Августин” и “Казанова”.

Фото: pinterest.com

Многим зрителям Леонтьев запомнился благодаря зажигательным танцам на сцене. К слову, все свои концерты и танцевальные шоу он ставил самостоятельно.

Фото: instagram.com/valera_leontiev

В последнее время он меньше гастролирует, но все еще выпускает новые песни. Например, в 2018 году в его репертуар вошли новые треки “Как Дали”, “Время не лечит”, а в 2019-м дискография артиста пополнилась микс-альбомом “Я вернусь”.

Фото: instagram.com/valera_leontiev

Несмотря на почтенный возраст, Валерий Леонтьев продолжает выступать на фестивалях “Новая волна”, “Песня года”, “Легенды “Ретро FM”, а также на концерте празднования дня рождения канала “Муз-ТВ” и юбилейном концерте БКЗ “Октябрьский”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev)





Также в сети неоднократно появлялась информация, что Леонтьев увлекается пластической хирургией, хотя артист всегда отрицал этот факт. Так, в декабре 2020 года российский певец Николай Басков выложил в сеть Instagram фото с Леонтьевым, на котором он выглядит заметно моложе.

Александр Рева, Валерий Леонтьев и Николай БасковФото: instagram.com/nikolaibaskov

Однако уже в январе 2021-го в сети появилось видео с настоящим Леонтьевым. Его опубликовал композитор Игорь Крутой, назвав популярного певца “грустным Пьеро”.

Фото: фрагмент видео Игорь Крутого

Судя по фото, артист за последний год сильно постарел.

Валерий Леонтьев с женойФото: фрагмент видео Игорь Крутого

Артист ведет и свой Instagram-аккаунт, впрочем, там он публикует старые фото с концертов и фрагменты клипов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev)





Как известно, он живет на две страны – Россию и США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev)





Также Леонтьев делится в сети своими размышлениями о жизни и воспоминаниями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev)





Ранее мы рассказали, как сегодня выглядит популярный певец начала 2000-х El Кравчук.

Читайте также на theLime, как изменилась звезда картины “Москва слезам не верит”.

Самые интересные истории и новости дня теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime и узнавайте о них скорее.