Мэр Старобельска Яна Литвинова сделала прививку от COVID-19

Согласно дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе осуществляются прививки работников экстренной медицинской службы, медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19, военнослужащих, публичных и общественных деятелей, в том числе руководителей органов власти и местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского горсовета.

Сегодня, 17 марта, Старобельский мэр Яна Литвинова получила прививку от коронавируса в Центре первичной медико-санитарной помощи. Перед процедурой она, как и остальные, заполнила анкету, подписала согласие и прошла общий осмотр – измерение температуры, ответила на вопросы врача. После вакцинации оставалась под наблюдением врачей не менее 15 минут.э

“Здоровье не может ждать! Думаю, мой пример поможет другим принять решение о необходимости вакцинации. Надеюсь, масштабное вакцинирование посодействует быстрому возвращению граждан к нормальной, привычной жизни”, – сообщила мэр.

Врачи предупреждают о возможных местных реакциях в месте укола, советуют после прививки в течение нескольких дней не злоупотреблять шоколадом, спиртными напитками, яйцами и тому подобное. А также отмечают, что в случае ухудшения состояния здоровья надо обязательно обратиться к своему семейному врачу, с которым подписана декларация.

На Старобельщине продолжается вакцинация против COVID-19 вакциной Covishield производства индийской компании. Как известно, вакцина Oxford / AstraZeneca, одной из локальных (торговых) названий которой является Covishield, одобрена Всемирной организацией здравоохранения и эффективна в случае двойной прививки с интервалом в 4-12 недель, помогает сформировать у человека иммунитет к коронавирусу, что защитит его от инфицирования или тяжелого течения болезни.

Старобельский центр первичной медико-санитарной помощи пока получил 500 доз вакцины, но уже отослан запрос на поставку следующей партии препарата. Прививки проводятся двумя мобильными бригадами, которые сформированы на базе Старобельского центра первичной медико-санитарной помощи и работают на территории всей области.

Уже прошли вакцинации медицинских работников громады, в том числе КНП “Старобельская многопрофильная больница” и КНП “Старобельский центр первичной медико-санитарной помощи”, медиков учреждений экстренной медицинской службы.

Также прививки от COVID-19 с помощью двух мобильных бригад получили медицинские работники Марковки, работники и пациенты Старобельского областного психоневрологического интерната, который находится в Бутковке, и Дмитровского областного психоневрологического интерната, расположенного в Новоайдаре.

По состоянию на 16 марта сделано 380 прививок.

Лицам, которые изъявили желание вакцинироваться, следует обратиться к своему семейному врачу для предварительной записи.

Более подробную информацию по вопросам вакцинации против коронавируса можно получить на информационном портале vaccination.covid19.gov.ua