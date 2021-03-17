На реке Северский Донец выявили рыбака-нарушителя

17 марта рейдовой группой Луганского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на реке Северский Донец, близ г. Приволье.

Об этом сообщили в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области.



Около 7 часов утра был задержан нарушитель, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием лова – сеткой (20 метров), изготовленной из сеткоснастевого материала кустарным методом. В сетях находилась такая рыба: плотва – 9 экз., окунь – 5 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 1 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 850 грн.



На рыбака оформили протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в Лисичанский городской суд Луганской области для привлечения гражданина к административной ответственности.



Если Вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства или сбыта водных биоресурсов – просьба сообщать на «горячую линию» Луганского рыбоохранного патруля: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55.