Правозащитники встревожены негласным распоряжением российских кураторов в ОРДЛО

Так называемые «власти ЛДНР» в начале марта получили от российских кураторов задание по обеспечению участия не менее 300 000 избирателей из ОРДЛО в голосовании на выборах в Госдуму России. Об этом сообщили в «Восточной правозащитной группе».

Об этом сообщает ДонПресс



По словам правозащитников, для жителей ОРДЛО обязательным условием для голосования является наличие у избирателя паспорта гражданина РФ. Также правозащитники добавляют:

«Поэтому оккупационные администрации РФ очень активно стали проверять фактические места проживания людей, получивших паспорт РФ. Многие выехали на заработки в РФ, многие на постоянное место жительства, поэтому было принято решение об ускорении оформления паспортов РФ для жителей ОРДЛО».

В «Восточной правозащитной группе» подчеркнули, что на предприятиях ОРДЛО прошла «негласная команда» о том, чтобы все сотрудники оформляли паспорта РФ, при этом около 20−30% работников еще не получили гражданство России.