Глава ВСК по расследованию пожаров на Луганщине инициирует увольнение председателя ВГА Сергея Гайдая

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Руслан Горбенко (фракция “Слуга народа”) инициирует обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об увольнении председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая .

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Я, как председатель ВСК, обязан инициировать вопрос об обращении к президенту Украины об увольнении председателя Луганской ВГА”, – сказал Горбенко на брифинге в среду в Киеве.

Он сообщил, что члены ВСК на своем заседании во вторник единогласно приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту Украины об увольнении Гайдая с занимаемой должности и Александра Стрюка с должности председателя военно-гражданской обладминистрации Северодонецка в связи с нарушением ими законодательства Украина.

По словам Горбенко, ВСК также поддержала обращение в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой заслушать Гайдая об организации деятельности по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с масштабными лесными пожарами на территории Луганской области в прошлом году, и о принятии решения о соответствии Гайдая занимаемой должности .

Председатель ВСК также сообщил, что комиссия решила обратиться к министру внутренних дел с просьбой отстранить главу ГСЧС Луганской области Михаила Пшика от выполнения обязанностей и дать оценку его деятельности во время ликвидации лесных пожаров.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 декабря 2020 создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине, а также действий или бездействия Луганского облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной ВГА.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгорания больших территорий лесных массивов. В октябре в результате пожаров погибли 11 человек, пострадали 19, в том числе три сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуировали 150 человек.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР в Краматорске.