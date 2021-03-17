Польша уже на этой неделе вводит жесткий локдаун: полный список запретов

Из-за увеличения количества больных коронавирусом Польша вводит локдаун, который будет действовать по всей стране с 20 марта по 9 апреля.

Об этом сообщает rmf24.pl

Как отметил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, 52% случаев Covid-19 в стране – результат заражения британским вариантом коронавируса, он распространяется очень быстро.

Он призвал работодателей по возможности перейти на удаленную работу и заверил, что детские сады будут работать.

“Ужесточение ограничений не распространяется на церкви. Церковные помещения разрешены для использования в любое время, у нас есть стандарты, которые ограничивают количество людей, находящихся в церкви – это один человек на 15 квадратных метров“, – добавил Недзельски.

Ограничения, которые будут действовать по всей Польше:

Закроют торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, газетных киосков, книжных магазинов, зоомагазинов и магазинов строительных товаров

Продолжат работать парикмахерские, оптика, банки и прачечные

Лимит на клиентов: в магазинах до 100 кв. м – 1 человек на 10 кв. м, в магазинах более 100 кв. м – 1 человек на 15 кв. м

Спортивные события будут проходить без зрителей

Закроют гостиницы и другие объекты проживания (кроме гостиниц для рабочих)

Прекратят работу кинотеатры, театры, музеи, художественные галереи

Закроют тренажерные залы, аквапарки, бассейны, сауны, солярии, теннисные корты и другие спортивные объекты и казино;

Рестораны, кафе, бары будут работать только на вынос.

Все школьники будут переведены на дистанционное обучение.

Общественный транспорт будет работать с ограничениями – одновременно может быть занятыми только 50% сидячих мест или 30% всех предусмотренных, учитывая стоячие.

Повсюду, в том числе и на улице, будет необходимо носить маски. Также будет запрещено проведение всех массовых мероприятий.

Во время различных семейных и других торжеств или мероприятий в общественных местах разрешается собирать не более пяти человек, которые не принадлежат к одной семье (не считая вакцинированных от COVID-19).

Адам Недзельски заявил, что если ситуация будет ухудшаться, эти ограничения могут ужесточить.

Как сообщал “источник”, в Украине в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса могут ввести локдаун – число больных COVID-19 в регионах стремительно растет.