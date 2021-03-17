Польша уже на этой неделе вводит жесткий локдаун: полный список запретов

Из-за увеличения количества больных коронавирусом Польша вводит локдаун, который будет действовать по всей стране с 20 марта по 9 апреля.
Об этом сообщает rmf24.pl
Как отметил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, 52% случаев Covid-19 в стране – результат заражения британским вариантом коронавируса, он распространяется очень быстро.
Он призвал работодателей по возможности перейти на удаленную работу и заверил, что детские сады будут работать.
“Ужесточение ограничений не распространяется на церкви. Церковные помещения разрешены для использования в любое время, у нас есть стандарты, которые ограничивают количество людей, находящихся в церкви – это один человек на 15 квадратных метров“, – добавил Недзельски.
Ограничения, которые будут действовать по всей Польше:
- Закроют торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, газетных киосков, книжных магазинов, зоомагазинов и магазинов строительных товаров
- Продолжат работать парикмахерские, оптика, банки и прачечные
- Лимит на клиентов: в магазинах до 100 кв. м – 1 человек на 10 кв. м, в магазинах более 100 кв. м – 1 человек на 15 кв. м
- Спортивные события будут проходить без зрителей
- Закроют гостиницы и другие объекты проживания (кроме гостиниц для рабочих)
- Прекратят работу кинотеатры, театры, музеи, художественные галереи
- Закроют тренажерные залы, аквапарки, бассейны, сауны, солярии, теннисные корты и другие спортивные объекты и казино;
- Рестораны, кафе, бары будут работать только на вынос.
Все школьники будут переведены на дистанционное обучение.
Общественный транспорт будет работать с ограничениями – одновременно может быть занятыми только 50% сидячих мест или 30% всех предусмотренных, учитывая стоячие.
Повсюду, в том числе и на улице, будет необходимо носить маски. Также будет запрещено проведение всех массовых мероприятий.
Во время различных семейных и других торжеств или мероприятий в общественных местах разрешается собирать не более пяти человек, которые не принадлежат к одной семье (не считая вакцинированных от COVID-19).
Адам Недзельски заявил, что если ситуация будет ухудшаться, эти ограничения могут ужесточить.
Как сообщал “источник”, в Украине в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса могут ввести локдаун – число больных COVID-19 в регионах стремительно растет.