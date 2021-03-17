В Украине вступили в силу драконовские штрафы за нарушение ПДД: полный список изменений

Со среды, 17 марта, в Украине вступил в силу закон, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, написал в Facebook, как повысились штрафы.

Повышается ответственность по статье 130 КУоАП:

по части 1 статьи 130 – 17 тысяч грн с лишением права управления на 1 год

по части 2 статьи 130 – 34 тысячи грн с лишением права управления на 3 года с изъятием ТС или без такового или админаресте на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;

по части 3 статьи 130 – 51 тысяча грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админаресте на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Кроме того, установлена уголовная ответственность по статье 286-1 УК Украины за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии опьянения и условия отбывания наказания за совершение такого уголовного преступления (убрали большинство возможностей избежать и смягчить наказание).

Также выросли штрафы за оставление места ДТП – 3 400 грн или лишение права управления от 1 до 2 лет или админаресте от 10 до 15 суток. А штраф за совершение ДТП повышен до 850 грн.

Как выросли штрафы по статье 121 КУоАП:

за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности или мотошлема 510 грн;

управление незарегистрированным транспортным средством или ненадлежащими ему или плохо видными ДОУ – 850 грн, за повторное – 1 700 грн.

Как выросли штрафы по статье 122 КУоАП:

превышение скорости более чем на 20 км / ч – 340 грн;

более чем на 50 км / ч – 1 700 грн;

все правонарушения в рамках данной статьи, за которые существовал штраф 255 грн – повышен до 340 грн;

нарушения, за которые существовал штраф 425 грн – повышен до 510 грн;

нарушения, за которые существовал штраф 510 грн – до 680 грн

за создание аварийной ситуации – штраф повышен с 680 до 1445 грн или лишение права управления транспортным средством от 6 месяцев до 1 года.

Как повышены штрафы по статье 126 КУоАП:

по части 2 (лицо не имеет права управления) – 3 400 грн;

по части 4 (лицо лишено права управления) – штраф 20 400 грн, а за повторное нарушение в течение года – штраф 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и возможностью изъятия транспортного средства.

Как повышен штраф по статье 127 КУоАП:

для пешеходов – 255 грн;

велосипедистов, водителей гужевого транспорта и погонщиков животных – 340 грн;

В случае совершения их в состоянии опьянения – 680 грн, а в случае создания аварийной ситуации – 850 грн.

Как сообщал “источник”, за первые сутки действия закона, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение ПДД, в Украине оштрафовали водителя почти на 100 тысяч грн.