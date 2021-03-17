У Регины Тодоренко нашли неизлечимую болезнь Майкла Джексона

Регина Тодоренко рассказала в Instagram о болезни кожи, которой долго стеснялась. Врачи диагностировали у ведущей витилиго – нарушение пигментации, при котором отдельные участки кожи белеют из-за исчезновения пигмента меланина.

Фото: instagram.com/reginatodorenko/

“У меня есть неизлечимая болезнь. Неизлечимая, но я все-таки стараюсь ее устранить, – сказала Тодоренко в Instagram-историях. – Врачи поставили диагноз витилиго. У меня на ноге есть пятно, и мы сюда будем вкалывать плазму. Будем надеяться, что мне это поможет. Иначе я буду как модель [Винни Харлоу]. Да и вообще, у всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона”.

Жена Влада Топалова призналась, что раньше боялась говорить об этом недуге и все время закрашивала колено, “чтобы никто не заметил несовершенство”.

Сегодня не существует надежных методов лечения витилиго, но врачи научились замедлять появление новых пятен и уменьшать косметический дефект с помощью стероидных гормонов, фототерапии и других методов.

Регина Тодоренко стала известной после шоу “Орел и Решка”. Читайте на theLime, как сложилась судьба других его ведущих.

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