“УЗ” планирует запустить 30 новых летних маршрутов: что нужно знать жителям Луганщины

“Укрзализныця” (УЗ) в среду представила план оптимизации расписания около 10 имеющихся регулярных рейсов и более 30 новых летних сообщений на 2021 год, а также сообщила о планах соединить города-миллионники Харьков – Днепр и Харьков – Одесса (через Кривой Рог) , восстановив соединение Кривой Рог – Одесса.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

“Все эти планы мы берем не из головы, а из имеющихся предложений общественных активистов. За последние месяцы мы получили более 450 запросов по изменению расписания и оптимизации маршрутов”, – сказал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский на презентации.

По его словам, продолжительность поездки Киев – Мариуполь “Ночным экспрессом” №9 / 10 сократится на 57 мин, а обратно – на 45 мин, а сам маршрут из Запорожья в Камыш-Заре будет пролегать через Пологи, а не Федоровку.

Перцовский сообщил, что в рамках оптимизации направлении Рахова поезд №217 / 218 Киев – Рахов заменен на поезд №244 / 245, который отправляется в 19:06 (вместо 15:02) и будет доставлять в конечную точку прибытия на час быстрее.

По новому расписанию поезд №5 / 6 Ужгород – Херсон и поезд №58 / 57 Ковель – Одесса станут ежедневными.

“Мы услышали многочисленные просьбы активистов и восстановили остановку поезда №779 / 780 Сумы – Киев – Сумы на ст. Бахмач-Нежин Пассажирский, а также добавили остановку на курорте Каролино-Бугаз по маршруту Киев – Измаил. Появится возможность удобно и без пересадок добираться до морских курортов из Лисичанска. Это наша ставка увеличить количество туристов на украинских курортах “, – добавил Перцовский.

УЗ также изменила время посадки для регулярных поездов №228 Киев – Бердянск (16: 13-10: 05) и №86 Львов – Новоалексеевка – Бердянск (10: 55-14: 00), при этом поезд №116 Киев – Бердянск остался без изменений.

По словам Перцовского, в связи с повышением популярности маршрута Константиновка – Харьков изменилось время отправления поезда №7087 / 7088 и сократилась продолжительность поездки.

“С 1 июня планируем изменить расписание и ускорить движение для поездов” Интерсити + “, – добавил руководитель пассажирского направления.

Он также сообщил о запуске двухэтажных поездов (The City Elephant) до конца 2021 и введения детских ланч-боксов для поездов “Интерсити”, которые будут доступны уже с 18 марта.

“Все, что сейчас делается, – делается на энтузиазме и ориентируется на решение общественно важных перевозок, обновление подвижного состава и на клиентский сервис», – отметил Перцовский.