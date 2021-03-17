На Старобельщине открыли новую амбулаторию

Сегодня, 17 марта, председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай принял участие в открытии новой амбулатории КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» в Чмыровке Старобельского района.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Амбулатория оборудована гематологическим анализатором, аппаратом ЭКГ и другим оборудованием, которое приобретено на средства громады. Здесь будут работать четыре врача, один из которых, правда, на полставки. Также будет организован педиатрический прием », – рассказал главе облгосадминистрации Сергею Гайдаю генеральный директор медучреждения в Чмыровке Роман Моисеев.

Сергей Гайдай пообещал работникам амбулатории за собственные средства обустроить в подарок к открытию клумбу.

«Новое здание амбулатории отвечает всем требованиям. У меня есть дилемма: не люблю пафосных мероприятий, но собираю церемониальные ленты как символ наших побед, – сказал глава области после торжеств. – Уверен, мы идем верным путем децентрализации и приложим максимум усилий, чтобы все у нас получилось ».

Сергей Гайдай, общаясь с медперсоналом, отметил, что все замечания и пожелания будут учтены, а недоработки устранены.

Следует отметить, что КНП «ЦПМСД Чмыровского сельского совета» предоставляет услуги жителям Чмыровка, Запорожское и жителям других населенных пунктов, которые заключили договоры на обслуживание с врачами учреждения. Кроме врачей, там работают шесть медсестер и три младшие медицинские сестры.