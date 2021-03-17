Депутат Рады во второй заболела коронавирусом: первые подробности

Депутат группы “За майбутнє”, которую ранее исключили из фракции партии “Слуга народа”, Анна Скороход во второй раз заболела коронавирусом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Весной прошлого года Анна Скороход уже болела COVID-19. Причем коронавирус обнаружили и у ее новорожденного малыша. Нардепа тогда госпитализировали в инфекционную больницу в Киеве вместе с младенцем.

Почти через год Анна Скороход заболела коронавирусом во второй раз.

Отметим, что на заседании Верховной Рады в среду, 17 марта, глава парламента Дмитрий Разумков в который раз призвал нардепов одевать маски, отметив, что не все соблюдают условия карантина.

Как сообщал “источник”, накануне стало известно, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, который около недели назад вакцинировался препаратом CoviShield, заболел коронавирусом.