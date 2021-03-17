Луганская область оказалась в “оранжевой” зоне карантина

Министерство здравоохранения обновило разделение регионов на карантинные зоны. По состоянию на 17 марта 17 регионов оказались в “оранжевой” зоне, четыре области – в “желтой” и четыре в “красной”.

По данным МОЗ, в “желтой” зоне остались Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области. В “красной”, как и раньше, находятся 4 области: Закарпатская, Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая, сообщает Суспільне.

“Оранжевый” является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Такой уровень ввели в 17 регионах – Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской области.

Показатель госпитализаций больных COVID-19 превышен в 10 регионах. Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве – 69,8%, Закарпатской области – 67,5%, Ивано-Франковской – 65,9% (при определенном показателе 65%).