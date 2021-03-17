На Луганщине заблокировали канал незаконной миграции иностранцев в Украину

На Луганщине пресечена деятельность межрегиональной группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в нашем государстве. Дельцы обустроили подпольную мастерскую для серийного изготовления поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

По предварительным данным, в состав группы входили несколько граждан Украины. Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.

Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за «услуги» они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили:

оборудование для изготовления фальшивых документов;

большое количество поддельных паспортов;

90 печатей и штампов фиктивных структур;

банковские карточки;

наличные, вероятно полученные преступным путем.

Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в противоправной схеме.