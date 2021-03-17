Топ 10 книг: как сохранить отношения и любовь в семье

В одной мудрой притче сказано: «В чём разница между «Нравится» и «Люблю»? Когда Вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы ежедневно его поливаете». И правда, любовь делает человека лучше, окрыляет и воодушевляет: хочется оберегать, поддерживать свою вторую половинку, дарить ей заботу, тепло и ласку. Прекрасно, когда «бабочки в животе» перерастают в длительные отношения, затем в семью. Но увы, некоторые пары по самым разным причинам после долгих лет совместной жизни распадаются. Почему же так происходит? Ведь конфликты бывают у всех, однако кто-то может их решать, а кого-то «засасывает» в болото обид и недопонимания. Как сохранить свою любовь? Ответы на эти и другие вопросы можно поискать в мудрых книгах. Сайт библиотеки электронных книг Epolits подготовил Топ 10 книг о том, как сохранить отношения и любовь в семье.

«7 принципов счастливого брака, или Эмоциональный интеллект в любви», Джон Готтман

Джон Готтман – человек, который знает о браке практически все. Авторитетный психолог и клиницист, который сорок (!) лет занимает исследованием стабильности браков и прогнозированием разводов. Почетный профессор психологии Вашингтонского университета, писатель и оратор, неоднократно отмеченный наградами. Вместе с женой основал компанию, занимающуюся взаимоотношениями и обучающую терапевтов, под названием Институт Готтмана.

Эта книга – результат многолетних исследований и наблюдений. Готтман и члены его команды в течении 14 лет наблюдали за жизнью 700 пар. Они видели все: их счастливые и не очень моменты, ссоры, споры и примирения. Это позволило психологам отметить, какие методы в отношениях действительно работают, а какие приводят к краху. В этой книге вы узнаете: о 4 всадниках апокалипсиса в отношениях, признаках, которые предвещают развод, основе многих разногласий, как не ссориться из-за денег, вернуть романтику, искать компромиссы, разделить домашние обязанности, предотвратить кризис, связанный с рождением ребенка и многое другое.

Очень ценно, что в издании много места отводится практической части: упражнениям, тестам, советам для партнеров. Может стать настольной книгой для тех, кто переживает застой в паре или хочет лучше понимать свою вторую половинку для построения крепкой семьи.

https://epolits.com/7-printsipov-schastlivogo-braka-ili-emotsionalnyy-intellekt-v-lyubvi-28544026

«Хороший муж: правильный уход и кормление. Как сделать брак гармоничным и счастливым», Лора Шлессингер

Провокационная книга «Хороший муж: правильный уход и кормление. Как сделать брак гармоничным и счастливым» от психолога и консультанта по вопросам брака и воспитания детей Лоры Шлессингер станет холодным душем для тех, кто привык больше требовать в отношениях, чем давать.

Если вы частенько промываете «косточки» своему мужу с подругами и родственниками; если обвиняете его в лени, а когда он берется за дело, критикуете каждый шаг; если срываетесь после тяжелого дня; если ищете недостатки в любимом, и при этом видите, как ваши отношения ухудшаются – эта книга для вас. Порой женщины бессознательно подавляют мужчин или полностью игнорируют его потребности, что в конечном счете может привести к отстраненности, холодности между партнерами, отсутствию романтики и нежности. Лора Шлессингер напоминает читательницам: у мужчин другое мышление, другие потребности, другие привычки. Она убеждена: муж зависит от жены, ожидает от нее поддержки, понимания, уважения, благодарности, ласки и вкусного ужина. Именно в этом секрет семейной гармонии.

Издание для тех, кого не смущает провокационный тон автора, консервативные ценности и обличение феминизма.

https://epolits.com/khoroshiy-muzh-pravilnyy-ukhod-i-kormlenie-kak-sdelat-brak-garmonichnym-i-schastlivym-49790485

«Катушка синих ниток», Энн Тайлер

«Катушка синих ниток» – семейная сага от американской писательницы, лауреата Пулитцеровский премии Энн Тайлер.

…Большой красивый дом Уитшенков всегда привлекал внимание соседей и знакомых. Это обычная американская семья из среднего класса казалась образцово-показательной. Им по-разному завидовали, ведь они дружны и единодушны. Однако ничего идеального в мире нет. И за дверью каждого дома есть свои проблемы, обиды, конфликты, которые тщательно скрываются от посторонних глаз.

Это история о трёх поколениях семьи Уитшенков от самого ее рождения до сложных отношений в настоящем. В ней нет головокружительных сюжетных поворотов и страшных тайн. Обычная жизнь обычных людей, где есть место всему: любви, радости, ревности, претензиям, недомолвкам. А главное – поднимаются важные темы родительства, взросления, семейного очага, места в жизни каждого своего дома.

«Секреты успешных семей. Взгляд семейного психолога», Артем Толоконин

Артем Толоконин – известный российский врач-психотерапевт, психиатр, сексолог, кандидат медицинских наук. Является автором программ по восстановлению здоровья, психосоматического баланса, сохранению семей от разводов. Основатель и руководитель авторской клиники «Neo Vita».

Эксперт уверен, что практически каждый из нас имеет представление о семье и том, какой она должна быть. Часто это представление просто копирует родительскую модель. Вместе с тем, каждая семья – уникальна, а значит и модели у партнеров могут не совпасть. Вполне реально, что именно это может привести к разногласиям, а потом и к разрыву. Автор рассматривает те основы, на которых строится семья. А также показывает, что на многие вещи нужно обращать внимание еще до брака, например, на бытовые вопросы, сексуальную сферу, автономность от родителей, распределение финансов.

Артем Толоконин дает полезные, мотивирующие советы для тех партнеров, которые верят в силу любви и хотят идти навстречу друг другу.

https://epolits.com/sekrety-uspeshnykh-semey-vzglyad-semeynogo-psikhologa-14692489

«Давай больше не ссориться. 12 типов семейных конфликтов и инструкция по их прекращению», Мишель Броди

Вы проводите практически каждый день в ссорах со своей второй половинкой? Устали от постоянных споров? Не знаете, как достичь мира? Книга практикующего психолога Мишель Броди «Давай больше не ссориться» может стать настольным пособием для разрешения семейных конфликтов.

Автор выделила 12 типов семейных скандалов, связанных со всевозможными причинами: от финансовых вопросов до совместных праздников. Все они вполне жизненны, узнаваемы для всех пар. Броди подробно разбирает каждый из видов, объясняет мотивы противоборствующих сторон, предлагает механизмы для примирения, а также советует, как минимизировать конфликты и научиться договариваться с партнером. Информация для лучшего запоминания проиллюстрирована забавными мини-комиксами.

Важно помнить, что конфликты – это часть нашей жизни. Они неизбежны для каждой из пар. Но главное работать над собой, признавать свои ошибки, научиться слушать партнера и находить компромиссное решение.

https://epolits.com/davay-bolshe-ne-ssoritsya-12-tipov-semeynykh-konfliktov-i-instruktsiya-po-ikh-prekrashcheniyu-39745600

«Счастливая жена. Как вернуть в брак близость, страсть и гармонию», Лора Дойл

Книга «Счастливая жена. Как вернуть в брак близость, страсть и гармонию» – женский взгляд на проблему «заплесневевших» семейных отношений. Но также может стать must have для тех, кто только вступает в брак.

Лора Дойл – тренер личностных отношений, автор нескольких бестселлеров, переведенных на 19 языков. И, как она говорит, счастливая жена. Но так, по утверждению писательницы, было не всегда. Лора столкнулась с тем, что после четырех лет брака наступила стагнация, появились взаимные придирки, недопонимание, а романтика и забота куда-то испарились. Попытки контролировать мужа, раздавать ему советы и делать все самой лишь ухудшали ситуацию. И тогда Лора решила «капитулировать».

Именно методике «капитулировавшей» жены автор посвятила свою книгу. Автор напомнила читательницам об умении понимать себя, озвучивать свои желания, делать что-то для себя. О том, как важно доверять мужчине, уважать его, уметь принимать заботу и внимание, благодарить, не быть мамой/няней, не контролировать. О том, что можно поменять отношение к ситуации, пересмотреть свои взгляды и привычки, и, наконец-то, стать любимой и желанной.

https://epolits.com/schastlivaya-zhena-kak-vernut-v-brak-blizost-strast-i-garmoniyu-38617232

«На маяк», Вирджиния Вулф

Вирджиния Вулф – британская писательница и литературный критик. Выступает яркой представительницей модернистской литературы первой половины XX века, а ее романы считают классическими произведениями «потока сознания». Именно такая ее пятая книга «На маяк» – работа, увлекающая читателя в глубину человеческого «Я».

Эта история длиною в два дня, но разделены они десятилетием. Большая семья Рэмзи проводит лето в загородном доме на острове Скай. Глава семейства – рассудительный писатель и философ, его жена – примерная мать восьмерых детей. Маленькие сорванцы очень хотят попасть на маяк, который виден вдалеке. Мама подбадривает их, говорит, что завтра будет хорошая погода и отец отвезет их. Но он категоричен: погода будет плохая, чем очень сердит своих детей…

Все происходящие события в романе описываются с точки зрения разных и таких непохожих персонажей. И настолько реальны и правдивы их эмоции, что сам невольно ощущаешь их. Здесь огромный спектр человеческих чувств, тайны души, много философских размышлений о смысле жизни, призвании, поиске истины. И, конечно же, о взаимоотношениях мужчины и женщины.

«Большая книга о любви. 100 лучших экспертов со всего мира. 100 главных секретов любви», под редакцией Лео Борманса

Лео Борманс – известный бельгийский журналист, автор международных бестселлеров (например, «Большая книга о счастье»), редактор различных изданий, выпускаемых Министерством образования Бельгии. Является популяризатором позитивной психологии.

Любовь – самое таинственное человеческое чувство. Но ученые со всего мира опровергают стереотип, что его нельзя изучить. Тысячи психологов, антропологов, неврологов, социологов, терапевтов, сексологов посвятили свою работу изучению межличностных отношений, в том числе процессу и причинам возникновения любви. Как раз в этой книге собраны взгляды на это чувство сотни различных профессионалов из пятидесяти стран мира. Они пишут о ревности, симпатии, привязанности, страсти, психологическом давлении и тому подобное.

В чем же секрет счастливого брака? Можно ли решить все конфликты в паре? Когда любовь превращается в болезнь? Что толкает человека на измену? Что он ищет в случайных связях? Можно ли «продлить страсть»? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой многогранной книге.

«Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь», Сью Джонсон

Любовь на всю жизнь. Звучит прекрасно, правда? Кто-то идет с этим чувством рука об руку до самых последних дней. У кого оно проходит через время или ломается под гнетом жизненных обстоятельств. Так ли иначе, мы все пытается найти способ сохранить и уберечь свою любовь. Ту, которая дает нам крылья. Книга «Обними меня крепче» Сью Джонсон для всех пар, независимо от возраста, которые хотят прийти к консенсусу без ссор и скандалов.

Сью Джонсон – заслуженный профессор и научный сотрудник Международного университета Сан-Диего (США, Калифорния), профессор клинической психологии Оттавского университета, автор методики эмоционально-фокусированной терапии. Много лет она работает с парами, поэтому ее книга «Обними меня крепче» – нон-фикшн с хорошей доказательной базой. В работе три части, в которых автор объясняет, что такое любовь, близость, какова сила любви, почему мы ее теряем, а также излагает основные принципы эмоционально-фокусированной терапии.

Кладезь книги – анализ примерных диалогов пар, находящихся в конфликте, и конструктивных диалогов. Кроме этого, после каждого диалога есть практическая часть, помогающая разобрать собственные отношения и усвоить полученные уроки. Самое главное, чему научит вас эта книга – слушать и слышать своего партнера.

https://epolits.com/obnimi-menya-krepche-27831484

«МЫ. Глубинные аспекты романтической любви», Роберт Джонсон

Роберт Джонсон – известный американский юнговский аналитик, доктор гуманитарных наук, лектор. Его книги любят за мудрость и проникновенность, а также за пересказывание древних мифов и сказок. Популярные работы автора: «Внутреннее золото: понимание психологической проекции», «Довольство: путь к подлинному счастью», «Понимание собственной тени», «Он: глубинные аспекты мужской психологии», «Она: глубинные аспекты женской психологии», «МЫ: глубинные аспекты романтической любви».

То, что автор увлекался идеями Карла Юнга, очень важно для понимания книги «МЫ: глубинные аспекты психологии». Джонсон в присущем ему стиле предлагает интерпретацию легенды о Тристане и Изольде, приправляя ее философскими размышлениями. Что такое влюбленность и чем она отличается от настоящей любви? Каковы исторические корни романтической любви и есть ли такая в наше время? Как изменилась ее психология?

Книга станет источником интересных гипотез, связанных с отношениями мужчины и женщины.

https://epolits.com/my-glubinnye-aspekty-romanticheskoy-lyubvi-172499

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