Экономим бюджет. Арка из шаров своими руками

Самый частый атрибут для украшения праздников – воздушные шарики. Арка с шариков станет отличным решением для того, чтобы подчеркнуть значимость события, создать одновременно и украшение, и фото зону. Она может стать центром внимания при проведении рекламных кампаний. Если предполагается украсить большую площадь или изготовить сложную конструкцию, то лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Но есть много вариаций, когда можно справиться своими силами, сэкономив бюджет.

Пошаговая инструкция

Самая простая арочная композиция, которая не потребует никаких навыков, кроме хорошего глазомера – это прикрепить шары в виде арки на стене или шторах. Это очень просто, но украсит любое помещение. Особенно, если подобрать красивое сочетание цветов или использовать шары металлик.

Если необходимо соорудить конструкцию, просто следуйте по пунктам инструкции.

Продумать арку, где она будет стоять, цветовое решение, количество шаров. Изобразить схематически. Рассчитать и запастись всеми материалами, которые понадобятся в работе Изготовить основу арки. Если арка будет стоять на улице, например, украшая вход в магазин или на выездной свадебной церемонии, то необходимо использовать жесткий шланг, прочный, но гнущийся. И шлакоблоки для крепления концов арки. Достаточно закрепить шланг или трубку ПВХ на них, расставить груз на нужном расстоянии. Для большей устойчивости конструкции блоки можно утяжелить, наполнив их песком или гравием. Научится крепить между собой надутые шары в двойки и четверки. Чтобы шары были одного размера, можно для этого использовать обычную кастрюлю подходящего диаметра. Надувать шар и опускать его в выбранную емкость. Входит с трудом – немного спустить воздух. Входит слишком свободно – надуть чуть больше. Для того чтобы шары связать между собой, не надо дополнительных материалов. Они связываются хвостиками по парам. Получается двойка. Затем пары скручиваются между собой в четверки. В результате элемент арки похож на цветок с четырьмя лепестками. Четверки крепятся к основе конструкции. Это можно сделать нитками, лентами или двухсторонним скотчем. Можно крепить хвостиками самих шаров. Пробелы между шарами украсить лентами, цветами, оберточной бумагой.

Шары нужного диаметра и цвета, которые необходимы для создания этого замечательного украшения, можно найти и купить на skyshar.com.ua.