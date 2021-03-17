Вышки-туры – особенности

Для того чтобы успешно проводить разные высотные работы при строительстве или во время проведения ремонта, а может быть, для внутренней либо внешней отделки здания, используют передвижную конструкцию – вышку-тур. Она похожа на строительные леса, при этом есть два основных отличия. Речь идет об уменьшенных габаритах, а также мобильности. В случае необходимости, вышка-тур может быть переставлена в любое место. Монтаж оборудования займет немного времени. Для вас – вышка тура от ТехПрома по разумной стоимости. Вы сможете посетить сайт и подробнее ознакомиться с предложениями, чтобы сделать выбор и оформить заказ с быстрой и удобной доставкой. При возникновении вопросов вы смоете созвониться по телефону и получить бесплатную консультацию специалистов. Они во время беседы ответят вам на вопросы и помогут сделать верный выбор.

Характерной особенностью подобного оборудования является наличие поворотных колес, которые позволяют передвигать вышку-тура, подстраивая ее под определенные условия эксплуатации. Стандартное оборудование состоит из каркаса, где есть специальные крепления, а также горизонтальной рамной поверхности, которая выполняет функцию рабочей площадки. Также в дополнение возможен настил, который обеспечивает удобство в работе.

Возможны алюминиевые и стальные вышки-тура. Алюминиевые предназначаются для применения и внутри, и снаружи помещения. Здесь следует выделить стойкость к коррозии, продолжительные срок эксплуатации.

Что касается стальных вышек, то из особенностей следует выделить наличие защитного эспоксидного покрытия, благодаря которому вышки устойчивы к воздействию коррозии.

Из положительных характеристик следует выделить безопасность, а также простоту монтаж, универсальность. Кроме того, в список следует добавить компактные размеры и мобильность.

Конструкция способна выдерживать значительные нагрузки. Для сборки не потребуется использование специальных инструментов.

Подобное оборудование легко адаптируется под различные строительные задачи. Здесь варьируется и количество настилов, и размеры рабочих площадок.