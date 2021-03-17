110 новых случаев COVID-19 выявили на Луганщине за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 110 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще трое больных. В Украине – 289.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 13 Рубежное – 2, Северодонецк – 41, Беловодский район – 4, Белокуракинский – 4, Кременской- 8, Марковский – 14, Новоайдарский – 3, Новопсковский – 3, Попаснянский – 4, Сватовский – 11 Старобельский – 3.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 15 846 случаях.

Из них выздоровели – 14494 (107 за последние сутки); лечатся – 855 (196 – стационарно, 659 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса на Луганщине заболели 589 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 559.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 27,5 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летняя, 81-летняя женщины и 82-летний мужчина из Северодонецка. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 497 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 марта (09:00) в Украине 1489023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 986 летальных, 1237676 человек выздоровели. Всего проведено 7467108 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 11 833 новых случаев; летальных – 289; осуществлено 121144 тестирования; выздоровели 5467 человек.