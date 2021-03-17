Резников: Государство продолжит инвестирование в восстановление прифронтовых территорий Донбасса

Государство будет продолжать инвестировать средства в восстановление Донбасса, в частности в прифронтовые районы.

Об этом в интервью телеканалу ” Дом ” рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что самое сложное сегодня состояние у жителей, которые находятся именно вдоль линии соприкосновения, “то есть там, где дыхание войны наиболее ощутимо.”

“Для этих жителей сложная ситуация в том, что государство раньше боялось инвестировать деньги в восстановление инфраструктуры. Мол,” это же линия обстрела, там же снова обстреляют и снова разрушат “. Я считаю, это недопустимая позиция. Это неправильная позиция. И мы сегодня ее меняем “, – сказал Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что “мы все равно будем инвестировать … все будем делать для того, чтобы максимально облегчить жизнь этим людям”. И все это время ведется работа по восстановлению жилых домов, водоводов, которые были повреждены во время боевых действий. Улучшается инфраструктура, реконструируются дороги.

“Дороги, которые сегодня строятся в Донецкой и Луганской областях – там таких не было 30 лет. Люди поражены”, – подчеркнул Алексей Резников.

Он отметил, что люди чувствуют эту помощь, и они ее ценят.

“Поэтому наша задача строить пояс успеха, показывать свободную, независимую, европейскую Украину, вот такой она будет везде”, – добавил вице-премьер-министр.