Не выжигайте сухую траву! За минувшие сутки спасатели Луганщины 5 раз выезжали на тушение сухостоя, камыша и мусора

За прошедшие сутки, 16 марта, спасатели Луганщины осуществили 3 выезда на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 2,5 га и 2 раза выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 0,91 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам. Больше всего от пожаров пострадал Новоайдарский район.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Служба спасения призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня.

Во время отдыха на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.