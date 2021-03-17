В неподконтрольных Алчевске и Луганске без отопления остались 13,5 тысяч абонентов

На теплотрассах во временного неподконтрольных Луганске и Алчевске произошли порывы. Из-за этого более 13,5 тысяч абонентов остались без отопления.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

В Луганске порыв произошёл в районе квартала Волкова.

Подача теплоносителя была прекращена на жилые дома, расположенные по адресам: квартал Волкова, квартал Гагарина, квартал Комарова, квартал Левченко, улица 30 лет Победы, улица Тухачевского, улица Учебная, а также на 14 образовательных учреждений.

Порыв также произошёл в Алчевске. Без отопления остались 14 домов по улице Калинина.

Технические работы планируется завершить в течение дня.