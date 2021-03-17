Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе

Москва выступает против подключения США к переговорам по Донбассу. Если Киев не может изменить дискуссию в свой пользу, то нужно отказаться от Нормандского формата и перейти к Будапештскому или Женевскому формату. Западные страны поддержат идею, а Россия будет вынуждена согласиться с такими условиями, чтобы не оказаться в изоляции.

Москва вряд ли пойдет на реализацию военного конфликта на востоке Украины в ближайшее время, поскольку такая ситуация может привести к фатальному удару по РФ, сказал в эфире телеканала Украина 24 военный эксперт Олег Жданов, передает Главред

По его словам, Украине для привлечения США к переговорам по Донбассу нужно вернуться к Будапештскому формату, или же создать новую переговорную площадку. К примеру, Женевский формат. Запад поддержит инициативу, а у России не будет другого выхода, кроме как присоединиться к дискуссии.

“Если мы не можем привлечь в формат переговоров новых членов, то нужно переформатировать вообще эти переговоры. Возможно, вернуться в Будапештский формат или создать новый, к примеру, Женевский. Западные страны вряд ли откажутся туда войти, а Россия будет вынуждена это сделать, потому что или она стремится к миру, как они заявляют, или она страна-изгой, и тогда нужно решать, что с ней делать дальше”, – считает Жданов.

Также он добавил, что в ближайшее время РФ вряд ли пойдет на масштабное обострение конфликта на Донбассе в виде военной операции. У Москвы нет для этого ресурсов и политических оснований для таких действий. При этом реализация подобных планов приведет российское государство к колоссальным проблемам.

“Будет конфронтация. Конфликт — вряд ли, у России нет ресурсов, чтобы сейчас совершить какую-то наступательную операцию. Больше скажу, нет политических оснований для этого, и для России это может стать фатальным, потому что даже страны, которые сегодня пытаются в Брюсселе лоббировать интересы России, потеряют все свои позиции. Но конфронтация продолжится”, – подчеркнул Олег Жданов.