“Быстрое обострение ситуации, нужно готовиться”, – Портников о плане России в отношении Украины

Журналист Виталий Портников проанализировал все заявления украинской и российской стороны по Донбассу и считает, что скоро будет обострение и нужно к этому готовиться. Он подчеркивает, что РФ заняла выжидающую позицию и готовится к тому, чтобы давить на Украину привычными методами.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его блог.

Портников пишет, как Москва продолжает поддерживать тезис о том, что Украина не присылала им никакого мирного плана по Донбассу, и настаивает на выполнении Минских соглашений. Украина же надеется на европейских партнеров, которые должны повлиять на РФ.

При этом переговорный процесс полностью затормозился, и журналист уверен, что Кремль не станет вести диалог с Зеленским, если тот не готов на капитуляцию в виде выполнения Минских соглашений.

Отмечается, что также в РФ выжидают ухода Меркель из политики в надежде на то, что Германии станет неинтересно находиться в “нормандском формате”.

Кроме того, Портников отмечает, что встречи “Нормандской четверки” не будет в ближайшее время и, судя по тезисам Кремля, стоит готовиться к быстрому обострению на Донбассе.