На Луганщине выявили схрон НВФ

Полицейские и сотрудники 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях в лесополосе возле г. Рубежного обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой, который был зарыт в землю.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Луганской области.

В тайнике обнаружено 6 единиц гранатометов РПГ, 3 единицы МОН, ящик гранат Ф-1 с запалами к ним, 20 гранат РГД-5 с запалами к ним, ящик с тротиловыми шашками, взрывные пакеты, запалы, капсюль-детонаторы, граната ГКГ – ЗЭМ, пластид и осветительные ракеты.

Данный факт зарегистрирован, после проведения необходимых первоочередных действий под процессуальным руководством прокуратуры будет определена правовая квалификация.

Сейчас взрывотехники вместе со специалистами ГСЧС решают вопрос об уничтожении потенциально опасных предметов.