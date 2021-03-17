Украина бьет рекорды по смертности от коронавируса: обнародованы печальные данные

Вследствие пандемии коронавируса в Украине растет количество смертей.

Решение могут принять до конца недели: инфекционист дал тревожный прогноз по локдауну в Украине

Об этом говорится в отчете НАН Украины.

По данным ученых, показатели летальности от COVID-19 уже превысили статистику осенней волны. Так, 16 марта за сутки от осложнений умерли 213 человек. Предыдущий антирекорд зафиксировали 12 декабря 2020 года. Тогда говорилось о 225 смертях от вируса. Но ученые утверждают, что в статистику попали данные, которые были неизвестны ранее.

“Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю”, – говорится в отчете.

В НАН Украины прогнозируют, что рост заболеваемости значительно ускорился. А темпы распространения коронавируса будут еще расти.

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