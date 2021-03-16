17 марта в Луганской области ожидается небольшой дождь и мокрый снег

Завтра, 17 марта, в Луганской области ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь. Утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 3-8 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 0 тепла, днем 4-6 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 0 тепла, днем 5-7 0 тепла.