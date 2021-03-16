Остались одни пеньки: на Луганщине возле линии соприкосновения обнаружили незаконную рубку деревьев

Даже близость линии разграничения со временно оккупированной территории Луганской области, не останавливает правонарушителей, решивших осуществить незаконную лесозаготовку.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Луганской области.



Так, в конце февраля, инспекторы в ходе проведения рейдовой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на подконтрольной территории установили факт самовольной порубки 63 единиц деревьев до степени прекращения роста на территории Северодонецкого района рядом с линией разграничения.

На момент проверки лица, совершившие порубку, отсутствовали. Вред, причиненный государству правонарушителями, составляет 293 523,19 грн.

С целью установления лиц, совершивших порубку деревьев, привлечения их к административной ответственности и возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде, материалы проверки по данному факту направлены в правоохранительные органы.