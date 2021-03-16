На Луганщине на линии разграничения неизвестные выкапывают трубы системы орошения. ФОТО

В полицию Станицы Луганской поступили сообщения о том, что в с. Болотенне Счастьенского района неизвестные лица выкапывают трубы системы орошения. Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые задокументировали данные факты и изъяли экскаватор, на котором человек осуществлял работы.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

По данным фактам следователями открыто два уголовных производства, в рамках которых следователем и оперативникам предстоит установить инициатора проведения данных работ, владельца экскаватора и все обстоятельства произошедшего.

Сейчас следователи обратились в прокуратуру для поддержания в суде ходатайства о наложении ареста на изъятое транспортное средство.

Полиция обращается с просьбой к гражданам – если вы владеете информацией о лицах, которые являются организаторами проведения работ по уничтожению системы орошения в с. Болотенне Счастьенского района, позвонить по телефону «102».