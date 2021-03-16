На Луганщине в последний путь проводили погибшего бойца ООС Дмитрия Бухтиярова

В Кременной попрощались с погибшим бойцом 122 – го отдельного аэромобильного батальона Дмитрием Бухтияровым.

Об этом сообщили в пресс-службе Кременской РГА.



12 марта в зоне проведения ООС в Донецкой области он получил ранения, несовместимые с жизнью.



Церемония прощания состоялась в Кременском доме культуры. Кроме членов семьи, провести Дмитрия в последний путь пришли его побратимы из 81 -й бригады ВСУ, в состав которой входит 122 -й батальон, друзья и знакомые Дмитрия, жители общины, представители областной и местной власти, волонтеры.



Дмитрий родился в Донецкой области, но большую часть жизни прожил на Кременщине. Учился в Кременской средней школе № 3, имел два высших образования. Службу по контракту в Вооруженных Силах Украины проходил с 2015 года, сначала в 25-той отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде.



Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай поблагодарил родителей и жену погибшего за сына, мужа и вручил им Знак почета “Защитнику Луганщины».



«Находясь на мирной Луганщине, со своим жизненными проблемами мы забываем, кому обязаны спокойствием на нашей земле, возможностью строить и реализовывать свои планы. От имени Кременской районной государственной администрации, в которой Дмитрий проработал несколько лет, я выражаю соболезнования семье погибшего Героя. Держитесь », – сказал председатель Кременской РГА Олег Клименчуков.



Патриотом и образцом как для молодежи, так и для опытных бойцов, назвал 45 – летнего Дмитрия представитель воинской части.



Дмитрия Бухтиярова похоронили в селе Старая Краснянка Кременской городского совета, где сейчас живут его родители.