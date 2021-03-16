“Большое строительство” на Луганщине доберется и до сельских дорог

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел аппаратное совещание облгосадминистрации.

Во время заседания директор Департамента развития, содержание сети автомобильных дорог области, промышленности, транспорта и связи ОГА Андрей Чумак рассказал о плане реализации инициативы Президента Украины – Национальная программа «Большое строительство» на дорогах общего пользования местного значения на 2020-2021 годы в области», передает пресс-служба ЛОВГА.

Он проинформировал, что на балансе Департамента находится 341 автомобильная дорога общего пользования местного значения протяженностью 2439 км и 225 искусственных сооружений на них. Из них 79 областных дорог протяженностью 1116,4 км и 262 районных дорог протяженностью 1322,6 км.

Длительное недофинансирование работ по содержанию и ремонту дорожного хозяйства, а также в результате перемещения тяжелой военной техники, значительного повышения нагрузки на дорожное покрытие и существенного перераспределения транспортных потоков во время проведения АТО, уничтожено почти 80% автомобильных дорог области.

По субвенции из государственного бюджета на ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах на 2021 по предусмотрены расходы в сумме более 539 млн грн, в том числе на капитальный ремонт – 98,7млн грн, текущий средний ремонт – 365,8млн грн, текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание – 75 млн грн.

В настоящее время ремонтные работы выполняются по приоритетным принципом, в первую очередь – на участках дорог с большой интенсивностью транспортных средств, межобластных транспортных сообщениях, а также возле опорных образовательных и медицинских учреждений.

В марте 2020 году в Украине стартовала реализация Национального проекта «Большое строительство», которым предусмотрено строительство 6500 км автомобильных дорог общего пользования. В рамках проекта Луганщина активно приняла участие в масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины на территории области. В 2020 году Департаментом выполнены работы по следующим объектам:

капитальный ремонт 1,85 км асфальтобетонного покрытия по улице Южная в Старобельске;

капитальный ремонт 5,2 км асфальтобетонного покрытия в Золотом по улицам Медицинская, Игнатьева, Молодежная, Центральная и подъездной дороге к Золотому 3;

капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Соборная, Первомайская, Украинская Центральная, Чернышевского и Комарова в Горском – работы выполнены на 50%, будут продолжены в 2021 году с наступлением благоприятных погодных условий;

текущий средний ремонт 10,2 км участка дороги О130508 (Новая Астрахань – Боровеньки)

текущий средний ремонт 10,2 км участка дороги О131309 (Нижняя Дуванка- Лозно-Александровка – КПП «Петровка»);

текущий средний ремонт 5 км участка дороги О131309 (Нижняя Дуванка – Лозно-Александровка – КПП «Петровка»);

текущий средний ремонт 6 км участка автомобильной дороги О131201 (КПП «Танюшевка» -Старобельск – Бахмут – Камышеваха – Попасная – МиронГРЕС)

текущий средний ремонт 5 км участка дороги О130801 (Никольское – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка)

текущий средний ремонт 6,8 км участка дороги О131003 (Ганнусовка – Новороссошь)

текущий средний ремонт 5 км участка автомобильной дороги О130701 (Красное поле – Марковка)

текущий средний ремонт на участке дороги О130305 (Троицкое – Белокуракино – Старобельск – Белолуцк) – работы выполнены на 98%, будут продолжены при благоприятных погодных условиях;

текущий средний ремонт 2,7 км участка дороги С131624 (КПП «Красная Таловка» – Станица Луганская)

текущий средний ремонт участка дороги О130904 (Новоахтырка – Трехизбенка) -Работы выполнены на 90%, будут продолжены при благоприятных погодных условиях;

текущий средний ремонт участка автомобильной дороги О130305 (Троицкое – Белокуракино – Старобельск – Белолуцк) -завершение работ предусмотрено в 2021 году и будут начаты при благоприятных погодных условиях.

В 2021 году Департаментом запланированы работы по следующим объектам:

капитальный ремонт моста через реку Северский Донец по ул. Первомайская в Лисичанске – работы начаты 1 февраля 2021;

текущий средний ремонт на участке автомобильной дороги О131304 (Сватово – Новоникольское – Краснореченское) – заключен договор с подрядчиком, работы будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий;

Продолжаются тендерные процедуры по следующим объектам:

текущий средний ремонт 5 км участка дороги О130801 (Никольское – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка)

текущий средний ремонт 7 км участка дороги О130905 (Новоайдар – Евсуг)

текущий средний ремонт 7 км участка дороги О131003 (Ганнусовка – Новороссошь)

текущий средний ремонт 8,2 км участка дороги С131226 (Врубовка – Горское)

текущий средний ремонт 5,6 км участка дороги С131728 (КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут) – Запорожское – Чмыровка).