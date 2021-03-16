Экс-главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого и еще двух боевиков заочно приговорили к пожизненному заключению по делу Ил-76

Красногвардейский районный суд Днепра завершил рассмотрение уголовного производства против лидеров незаконного вооруженного группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева за совершение теракта, который привел к сбиванию самолета ИЛ-76 и гибели 40 десантников и девяти членов экипажа 14 июня 2014 в Луганском аэропорту.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Все трое заочно приговорили к пожизненному заключению.

Обвинительный приговор составил более ста страниц текста. Его зачитывали в суде на двух заседаниях.

Фигурантов судили заочно более трех лет.

В январе 2017 года прокуратура Днепропетровской области сообщила, что передала в суд обвинительный акт против руководителя группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76.

После этого процесс не смог начаться сначала в Бабушкинском районном суде Днепра из-за самоотводов судей, а затем и в Красногвардейском суде – также из-за самоотвода сначала одного, а потом другого судьи.

В конца 2017 года года дело передали в апелляционный суд области для определения подсудности, но тот снова вернул его в Красногвардейский райсуд.

14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.