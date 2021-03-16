За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 на Луганщине умерли пять пациентов

Лабораторно подтверждено 101 новый случай COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще пять больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – тридцать, Северодонецк – двадцать девять, Беловодский район – шесть, Белокуракинский – семь, Кременской – два, Марковский – семь, Новоайдарский – одно, Новопсковский – два, Попаснянский-три, Сватовский – восемь, Станично-Луганский – одно, Старобельский – пять.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 15 736 случаях.

Из них выздоровели – 14387 (54 за последние сутки); лечатся – 855 (193 – стационарно, 662 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса на Луганщине заболели 582 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 554.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 22,5 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 76-летняя женщина и 78-летний мужчина из Северодонецка; 65-летняя женщина и 66-летний мужчина из Попаснянского района; 38-летний мужчина из Троицкого района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 494 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 марта (09:00) в Украине 1477190 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 697 летальных, 1232209 человек выздоровели. Всего проведено 7416142 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 9642 новых случая; летальных – 264; осуществлено 76509 тестирований; выздоровели 6202 человека.