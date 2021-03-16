В Украине изменят схему вакцинации от COVID-19: что нужно знать и какая ситуация сейчас

Для максимального эффекта от иммунизации вакциной CoviShield в Украине приняли решение увеличить интервал между первой и второй прививкой с 28 дней до трех месяцев.

Об этом сообщил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий, пишет LIGA.net.

Напомним, согласно результатам исследования в Британии, опубликованным в журнале The Lancet, эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов Covid-19 после одной дозы AstraZeneca (с 22 по 90 день после укола) – около 76%.

У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, – всего 55,1%.

В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал между прививками вакциной CoviShield, которая является индийским аналогом вакцины AstraZeneca.

“Принято решение максимально вакцинировать одной дозой “астры”. Это даст нам возможность применить 250 тысяч доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы“, – сообщил Лапий.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.

По данным Telegram-канала Минздрава “Коронавирус инфо”, по состоянию на 16 марта в Украине вакциной CoviShield привили 62 083 человека, все они получили 1 дозу вакцины.

За сутки 15 марта самое большое количество вакцинаций сделано в Полтавской области (690 прививок). За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 644 прививки), наименьшее – в Черниговской области (1 226 прививок).

Telegram-канал Pics&Maps опубликовал инфографику вакцинации в Украине.

Как сообщал “источник”, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заболел коронавирусом через 13 дней после вакцинации препаратом CoviShield.