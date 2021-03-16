Беременность и роды – очень важный этап в жизни каждой женщины. Особенно, если это происходит впервые. Появление малыша приносит счастье семье, но вместе с тем возникает и тревога, связанная с уходом за новорожденным. Хорошо, что есть специализированная литература с дельными советами для тех, кто только планирует беременность или готовится к пополнению в семействе. Сайт библиотеки электронных книг Epolits собрал Топ 10 книг о рождении детей для мам и пап.

«365 советов на первый год жизни вашего ребенка», Евгений Комаровский

О Докторе Комаровском наверняка слышали даже те, у кого еще нет детей. Евгений Комаровский – известный украинский врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук. Его научно-популярными статьями и книгами зачитываются не только в Украине, но и во многих других странах постсоветского пространства. Создатель сайта komarovskiy.net, ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского», а за его страничкой в Instagram следят 9 миллионов подписчиков.

Принято считать, что первый год жизни малыша очень тяжелый для родителей. Во многом это так и есть, ведь мамы сталкиваются с детскими соплями, болями в животике, нарушением сна, растущими зубками и еще много чем. Как же здесь не схватиться за голову и не запаниковать? Книга Доктора Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка» как раз и написана, чтобы уменьшить вероятность ошибок и научиться понимать малыша. Только самые дельные и актуальные советы по уходу за ребенком!

Отличный подробный справочник, особенно для тех пар, которые впервые стали родителями.

«В ожидании малыша», Уильям и Марта Сирс

Вы планируете беременность или уже находитесь в «интересном» положении? Хотите знать все, что происходит с организмом женщины во время вынашивания ребенка? Тогда книга «В ожидании малыша» – must read для вас.

Ее авторы Уильям и Марта Сирс – супруги, воспитавшие восьмерых детей. Уильям – известный американский врач-педиатр, автор и соавтор более чем 30 книг для родителей, посвящённых беременности, рождению и развитию детей, а ее жена Марта – детская медсестра. Так что рекомендации таких профессионалов точно будут вам полезны.

Книга в «Ожидании малыша» – пособие на тему протекания беременности. Весь срок авторы разбили на месяцы-главы, в которых вы узнаете, какие изменения (психологические и физические) происходят с женщиной, как развивается малыш, как правильно питаться, отдыхать, какие анализы сдавать, как следить за своим самочувствием, на какие сигналы организма обратить внимание и многое другое. Ответы на самые распространенные вопросы добавят уверенности, разрешат сомнения и вооружат знаниями на весь период беременности и перед днем Х.

https://epolits.com/v-ozhidanii-malysha-6029492

«Роды без страха», Грентли Дик-Рид

Грентли Дик-Рид – британский акушер, основоположник концепции естественных родов. Его книга «Роды без страха» (первоначальное название «Естественные роды») впервые был опубликована в 1933 году. Она оказала и оказывает большое влияние на мир, ведь вопрос безболезненных и комфортных родов для женщины обсуждается многими специалистами.

Любая беременная женщина с нетерпением ждет того момента, когда сможет поддержать на руках своего малыша. Но это ожидание связано и со страхом, особенно если она ждет первенца. Ее опасения развивают подруги, коллеги, родственники. Одни говорят, что роды – это очень болезненный процесс, другие наоборот – уверяют, что ничего страшного нет. И чем ближе момент истины, тем больше нервничает женщина. Грентли Дик-Рид считает, что дородовая подготовка имеет огромное значение для того, чтобы роды не превратились в мучения для роженицы.

Как раз об этом его книга «Роды без страха». Автор, не отвергая достижения медицины, говорит о важности правильного поведения женщины во время родов, умении расслабиться, абстрагироваться на стадии потуг. О том, как психологическое состояние женщины, сказывается на самом процессе. Также подает полезную информацию о том, как происходят роды, как правильно дышать во время схваток и потуг, о наиболее выгодных позах, в которых будет легче рожать и тому подобное.

«280 дней до вашего рождения», Катарина Вестре

Эта книга скорее не просто о беременности, а о жизни вообще и о том, как она зарождается. Поэтому будет интересна не только будущим родителям, но и широкому кругу читателей.

Катарина Вестре – биохимик, докторант на кафедре биологии Университета Осло (Норвегия). В работе «280 дней до вашего рождения» она ярко и лаконично описала те процессы, которые происходят в организме женщины в период от зачатия до появления на свет нового человечка. Книга написана простым и доступным языком, не без доли юмора и сопровождена черно-белыми пошаговыми рисунками сестры автора. Издание порадует вас новыми занимательными фактами о внутриутробном развитии, о которых вы не слышали на уроках биологии.

Например, о таких:

· Находясь в утробе, ребенок запоминает те вкусы, которые пробовал (точнее вкус блюд, которые кушала мама в период беременности);

· В процессе формирования органов клетки постоянно что-то меняют. На создание почек уходят три попытки;

· Мозг начинает создаваться первым, но будет сформирован в последнюю очередь;

· Если вы левша, то будьте уверены – в утробе матери вы сосали именно левый пальчик!

https://epolits.com/280-dney-do-vashego-rozhdeniya-reportazh-o-tom-chto-vy-zabyli-nakhodyas-v-epitsentre-sobytiy-41407052

«Дзен в декрете, или Как не сойти с ума от счастья», Алена Зюрикова

Алена Зюрикова – мама двух пар очаровательных двойняшек и популярный блогер, чья аудитория в социальной сети Instagram достигла почти миллиона человек.

Ее книга «Дзен в декрете, или Как сойти с ума от счастья» – микс из весёлой жизни, полезностей и лайфхаков многодетной мамы. Автор подробно делится своим опытом о том, как правильно организовать детский сон и питание и выстроить режим дня.

Алена Зюрикова уверена: если грамотно составить распорядок и распределить время, то материнство может стать легким, а мамы снова смогут выспаться, уделять внимание себе и супругу.

https://epolits.com/dzen-v-dekrete-ili-kak-ne-soyti-s-uma-ot-schastya-rezhim-son-vospitanie-i-khoroshee-nastroenie-50405388

«Записки многодетной мамы, или Как я дошла до жизни такой», Юлия Ляпина

Юлия Ляпина – многодетная мама, которая знает, что общение с детьми – это не только назидательные беседы. Это разговоры по душам, в котором открывается целый мир. Это радость от единения сердец и светлая любовь. Во многом ее книга «Записки многодетной матери, или Как я дошла до жизни такой» как раз об этом.

Издание Юлии Ляпиной – это не сборник советов и рекомендаций для мам. Это правдивые житейские ситуации, с которыми столкнулась автор. Это сама семейная жизнь. Непростая, но очень интересная. Конечно, в книге есть место мудрым рекомендациям. Автор расскажет, как выбрать спутника по жизни, как строить отношения с ним, какой должна быть семья с детьми в самом глубинном понимании этого слова, а также как должны вести себя родители, чтобы дети учились на их примере.

Эта книга будет полезна всем: девушкам, которые только задумываются о материнстве, мамам и даже бабушкам.

https://epolits.com/zapiski-mnogodetnoy-mamy-ili-kak-ya-doshla-do-zhizni-takoy-51394544

«Декретные материалы», Наташа Мишина

Если у вас еще нет деток, то эта книга сможет вас немного ошарашить. А если вы уже родитель и понимаете все прелести декрета, то однозначно воскликните: «Черт возьми, да это же было со мной!».

Наталья Мишина – инстаграм-блогер (beautiful.mom), писатель, журналист, колумнист журнала Grazia и Cosmopolitan. В книге «Декретные материалы» она описала свое состояние во время беременности, родов и декрета. И сделала это просто, доступно и с юмором. Без всяких прикрас и «розовых пони» в декрете. Книга даст возможность посмеяться над теми моментами, которые еще совсем недавно были несмешными. Ведь с ними однозначно сталкивался каждый родитель.

«Декретные материалы» – издание для отдыха и расслабления, особенно для тех мам, которые в декрете чувствуют себя уставшими и загнанными.

https://epolits.com/dekretnye-materialy-49603476

«Женская консультация», Татьяна Соломатина

Познакомьтесь с «Женской консультацией» Татьяны Соломатиной – книгой, где вы сможете найти ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся не только беременности и родов, но и в целом женского здоровья.

Татьяна Соломатина – кандидат медицинских наук, в прошлом – акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ. Доктор философских наук. Сейчас она популярная писательница и колумнист, работающая преимущественно с медицинской тематикой. Одна из ее книг «Женская консультация» написана в форме ответов, которые женщина может задать на приеме у доктора. Причем ответы на разные вопросы: от самых серьезных до совсем чудных. Много полезной информации о беременности, родах, женском здоровье (как физическом, так и психологическом).

Книга написана простым и доступным языком, с долей иронии и сарказма, разоблачая все распространенные мифы и заблуждения.

https://epolits.com/zhenskaya-konsultatsiya-8673807

«Наш первый месяц», Татьяна Молчанова

В первый месяц жизни малыша у новоиспеченных мам появляется много вопросов. Как правильно проводить гигиенические процедуры? Как настроить режим дня? Как подготовиться к прогулке? Почему ребенок плачет? Хорошо, когда рядом есть тот, кто может дть совет. Но, с одной стороны у всех свои методы, а с другой – помощника может и не быть рядом. Так как же не впасть в отчаянье и справиться с трудностями?

Книга «Наш первый месяц жизни» – отличная шпаргалка для молодых родителей. Удобная, компактная, с четкой и структурированной информацией, которую легко найти. Татьяна Молчанова – не именитый педиатр, а мама, которая делится своим опытом. Ее рекомендации и инструкции могут вполне пригодиться для неопытных мам и пап. Что нужно подготовить до появления малыша, как его купать и проводить другие гигиенические процедуры, как организовать день, собираться на прогулку, выбирать одежду – это и многое другое расскажет автор книги.

Издание будет полезно мамам и папам, бабушкам и дедушкам – всем тем, кто хочет принять участие в воспитании малыша.

https://epolits.com/nash-pervyy-mesyats-poshagovye-instruktsii-po-ukhodu-za-novorozhdennym-179798

«Скоро папа. Вся правда о беременности для мужчин», Джерард Дженсен

Многие будущие отцы хотят лучше понимать, что происходит с их любимой женщиной во время беременности. Специально для них – книга «Скоро папа. Вся правда о беременности для мужчин» от Джерарда Дженсена.

Что происходит в организме женщины с момента зачатия? Как развивается малыш каждую неделю? Почему любимая стала вести себя по-другому? Как снизить ее уровень стресса и предотвратить нежелательные последствия? Джерард Дженсен даст ответы на самые актуальные вопросы для мужчин.

Забавное и информативное издание, которое познакомит будущих пап с каждой неделей беременности их вторых половинок, процедурах, которые им предстоит пройти, вещах, необходимых в роддоме и о самих родах.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/top-10-knig-o-rozhdenii-detey